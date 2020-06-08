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Salgını Atlatan Yeni Zelanda'da Hayat Tam Anlamıyla Normale Döndü

08.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

Hiç Corona virüsü vakası kalmayan Yeni Zelanda'da hayat tamamen normale döndü

Salgını Atlatan Yeni Zelanda'da Hayat Tam Anlamıyla Normale Döndü

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinde Corona virus salgının tamamen durdurulduğunu dolayısıyla tüm önlemlerin kaldırıldığını söyledi. Yeni Zelanda sadece ülkeye yeni vaka girişini engellemek adına sınırlardaki kontrollerine devam edecek.

Ardern yaptığı açıklamada, tüm kamuya ve açık ya da özel etkinliklerin yeniden başlayabileceğini, toplu taşımada sosyal mesafeye ihtiyaç olmaksızın normale dönüleceğini hayatın tamamen normale döneceğini söyledi.

Ardern “Bunun bir dönüm noktası olduğunu inkar edemeyiz. Teşekkürler Yeni Zelanda. Bizler hali hazırda virüsün Yeni Zelanda’daki yayılımını ortadan kaldırdık. Ancak bu sürekli bir çaba gerektiriyor. Bugün artık 75 gün sonra hazırız” dedi.

5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda dünyada halen salgın tehlikesi devam ederken yeni tip Corona virüsü COVID-19’un yayılımını kendi ülkesi içerisinde başarmış oldu.

Yeni Zelanda 75 gün boyunca son derece sıkı karantina kuralları uyguladı. Ülkede acil durum ve temel hizmetlerde çalışan herkes 75 gün süreyle evde kaldı.

Ülkede sınırlardaki controller devam edecek Yeni Zelanda’ya giden herkes test yapılacak.

Bugüne dek bin 154 vaka görülen 22 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda’da şu an Corona virus vakası bulunmuyor.

Yeni Zelanda halkı da tüm kısıtlamaların kaldırılmasını Twitter üzerinde kutladı ve ülkede haftasonu yapılacak Rugby maşında stadyumu doldurmayı bekledikleri mesajlarını paylaştı.

Başbakan Ardern de hiç vaka kalmaması haberini dans ederek kutladığını 2 yaşındaki kızının da şaşkın biçimde kendisine eşlik ettiğini anlattı.

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