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Salgını hiçe sayan 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası

14.11.2020 00:10 | Son Güncelleme:
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Salgını hiçe sayan 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası

Kırıkkale’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 13 kişiye toplamda 11 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.Kırıkkale Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Kırıkkale’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 13 kişiye toplamda 11 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezindeki Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede denetim yapan ekipler, oyun oynayanların maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıklarını tespit etti. Burada yapılan tutanak sonrası kişi başı 900 liradan toplamda 11 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibine de 3 bin 150 lira para cezası verildi.

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