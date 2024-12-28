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Salgını önlemede en önemli tedbir... Uzman isim "Bunu hayatımıza mutlaka oturtmamız lazım" dedi ve uyardı!

28.12.2024 15:33
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Esma Eryılmaz Eren, salgınla mücadelede en önemli tedbirin el yıkamak olduğunu söyleyerek, "Bunu hayatımıza mutlaka oturtmamız lazım" önerisinde bulundu.

Salgını önlemede en önemli tedbir... Uzman isim "Bunu hayatımıza mutlaka oturtmamız lazım" dedi ve uyardı!

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Esma Eryılmaz Eren; Birleşmiş Milletler tarafından korona virüs pandemisinin ardından ilan edilen 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

'PANDEMİNİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR'

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Eren; "Yakın zamanda büyük bir pandemi yaşadık ve halen etkileri devam ediyor. Bu pandemi nedeniyle dünyada yaklaşık 7 milyon insan öldü. Bu salgına hazırlıksız yakalandık ve Birleşmiş Milletler bundan sonra muhtemel salgınlara karşı herkesin hazır olması hususunda bir gün belirledi ve 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü olarak ilan edildi.

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Salgın bir hastalığın belirli bir bölgede belirli bir zaman aralığında normalden daha fazla görülmesi olarak tanımlanır. Salgın bir bölgede ise epidemi, bütün dünyayı etkiliyorsa pandemi olarak tanımlanır" dedi.

"EN ÖNEMLİ SALGIN ÖNLEYİCİ SİSTEM EL YIKAMADIR"

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Vatandaşlara uyarılarda bulunan Eren; "Sağlık yöneticileri bu salgınlara hazırlık yapmakla yükümlüler ama vatandaşlar da hazırlıklı olmalıdır. En önemli salgın önleyici sistem el yıkamadır. Bunu hayatımıza mutlaka oturtmamız lazım. Çünkü dışarı çıkıyoruz, birbirimizle ve ortak alanlarda temas ediyoruz. Aynı yerlere dokunuyoruz. Dışarıdan eve gelen herkesin mutlaka ellerini yıkaması gerekiyor. En önemli salgın önleyici önlemimiz budur.

'İNFLUENZA VE ZATÜRRELER ARTIŞ GÖSTERMEKTE'

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Kış ayındayız ve viral enfeksiyonlarda artış görüyoruz. Toplu alanlarda maske takmayı unutmamak gerekiyor. Her kış olduğu gibi yine influenza ve bazı zatürreler artış göstermektedir. Bunlar her yıl yapmamız gereken önlemler. Risk grubunda önerilere yönelik aşıların tamamlanması, çocukluk çağı aşılarının tamamlanması önümüzdeki süreçte koruyucu olacaktır" ifadelerini kullandı.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
pandemi sağlık salgın
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