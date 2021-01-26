Salgını tamamen bitirmek için hayvanların da aşılanması gerekebilir

Koronavirüs, çok çeşitli hayvanları enfekte edebilir ve uzmanlar insanlarla beraber yaşayan evcil hayvanlara aşıyı vermenin virüsün daha fazla yayılma riskini azaltmak için bir "önlem" olduğunu ileri sürdü.

East Anglia Üniversitesi, Earlham Enstitüsü ve Minnesota Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı Virulence dergisinde yayınladıkları araştırmada, neden hayvanlara da aşı yaptırmak gerekeceğini anlattı.

Bilim insanları araştırmada raporunda, "Hayvanların, mutasyon geçirmiş virüs için doğal konak olması, ve insanları yeniden enfekte etme olasılığı, uzun vadede halk sağlığı açısında bir risk teşkil edebilir" ifadesi yer aldı.

Yani bilim insanlarına göre, Covid-19 salgını hayvanlarda meydana gelecek virüs varyantları ile yeniden patlak verebilir.

'EVCİL HAYVANLAR DA İTLAF EDİLEBİLİR'

East Anglia Üniversitesi'de evrimsel genetik profesörü olan Cock van Oosterhout, köpeklerin ve kedilerin koronavirüse yakalanabileceğini, ancak hayvandan insana bulaşan koronavirüs vakasının henüz tespit edilmediğini ifade etti.

Danimarka'da mutasyonlu virüs nedeniyle milyonlarca vizonum itlaf edildiğini hatırlatan van Oosterhout, "Evcil hayvanlarda buna benzer bir durumla karşı karşıya kalmamak için onları da aşılamamız gerektiğini düşünmemiz lazım" dedi. Ancak van Oosterhout'a göre, bu senaryo henüz belirgin bir risk değil.