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Salgını tamamen bitirmek için hayvanların da aşılanması gerekebilir

26.01.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Salgını tamamen bitirmek için hayvanların da aşılanması gerekebilir

Bir grup bilim insanı, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını veya yeniden ortaya çıkmasını engellemek için köpek ve kedi gibi evcil hayvanlara da aşı yaptırılması gerekebileceğini söyledi.

Koronavirüs, çok çeşitli hayvanları enfekte edebilir ve uzmanlar insanlarla beraber yaşayan evcil hayvanlara aşıyı vermenin virüsün daha fazla yayılma riskini azaltmak için bir "önlem" olduğunu ileri sürdü.

East Anglia Üniversitesi, Earlham Enstitüsü ve Minnesota Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı Virulence dergisinde yayınladıkları araştırmada, neden hayvanlara da aşı yaptırmak gerekeceğini anlattı.

Bilim insanları araştırmada raporunda, "Hayvanların, mutasyon geçirmiş virüs için doğal konak olması, ve insanları yeniden enfekte etme olasılığı, uzun vadede halk sağlığı açısında bir risk teşkil edebilir" ifadesi yer aldı.

Yani bilim insanlarına göre, Covid-19 salgını hayvanlarda meydana gelecek virüs varyantları ile yeniden patlak verebilir.

'EVCİL HAYVANLAR DA İTLAF EDİLEBİLİR'

East Anglia Üniversitesi'de evrimsel genetik profesörü olan Cock van Oosterhout, köpeklerin ve kedilerin koronavirüse yakalanabileceğini, ancak hayvandan insana bulaşan koronavirüs vakasının henüz tespit edilmediğini ifade etti.

Danimarka'da mutasyonlu virüs nedeniyle milyonlarca vizonum itlaf edildiğini hatırlatan van Oosterhout, "Evcil hayvanlarda buna benzer bir durumla karşı karşıya kalmamak için onları da aşılamamız gerektiğini düşünmemiz lazım" dedi. Ancak van Oosterhout'a göre, bu senaryo henüz belirgin bir risk değil.

Ayrıca bilim insanları, İngiltere varyantı gibi daha fazla bulaşıcı virüs ile, koronavirüsü kontrol altında tutmak için daha fazla kişinin aşılanmasını gerektirdiğini savunuyor.

15 MİLYON VİZON ÖLDÜRÜLDÜ

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da hükümet, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine kasım ayında ülkedeki tüm vizonların itlaf edilmesine karar vermişti. 4 Kasım'dan bu yana yaklaşık 15,4 milyon hayvan öldürüldü.

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