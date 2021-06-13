Salgının Alt Üst Ettiği Hayatlar

Diyarbakır şivesinde söylediği şarkılarla ünlenen Diyarbakırlı sanatçı Şoreş Devrim Açıkgöz, 15 yıl önce sanat hayatına Ankara’da devam etmeye karar verdi. 15 yıl boyunca haftanın birkaç günü sahne alan Açıkgöz, salgının işsiz bıraktığı binlerce sanatçıdan biri. Konserler, festivaller ertelenip, mekanlar kapanınca, Açıkgöz gibi canlı müzik yaparak geçimini sağlayan birçok sanatçı işsiz kaldı.

Ankara’da yaşama şartları zorlaşınca Açıkgöz doğduğu topraklara dönme kararı aldı. VOA Türkçe’ye konuşan Açıkgöz, dönüş gerekçesini şu cümlelerle açıkladı; “Ankara'da yapabileceğimiz iş kalmadı. Geçim sıkıntısı yüzünden kendi memleketine dönmek zorunda kaldım. En azından burada hem akrabalarım hem arkadaşlarım tanıdıklarım var. Yanına gidip iş isteyebileceğim insanlar var. O yüzden Diyarbakır'a geldim. Bu dönemi burada atlatmayı düşünüyorum.”

Sadece işini kaybetmedi

Açıkgöz sahneye çıkamayınca ekonomik sıkıntı yaşamaya başladı. Sıkıntıların sonucunda eşiyle ayrılma aşamasına geldiklerini söyleyen Açıkgöz, “Ankara'da 15-16 yıllık bir geçmişim var. Haftada 3-4 gün sahne alırdım. Onun haricinde son dönemde salgından önceki süreçte 1 yıllık Diyarbakır programım oldu. Hafta sonları Cuma, Cumartesi, gelip program yapıp dönüyordum. İyi bir yoğunluğumuz vardı ama şu anda hiçbir yoğunluğumuz yok. Bu süreçte evimize ekmek götüremedik, bir sürü sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntılar aileye de yansıyor. Bir süre sonra aile içerisindeki ilişkilerimiz yıpranmaya başladı. Aslında Diyarbakır'a geliş sebebim eşimle olan ilişkimiz yıpranmasıydı” dedi.