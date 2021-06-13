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Salgının Alt Üst Ettiği Hayatlar

13.06.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yılı Ankara’da olmak üzere 20 yıldır şarkı söyleyen Diyarbakırlı Sanatçı Şoreş Devrim Açıkgöz, doğduğu kente geri döndü. Salgın nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntılar Açıkgöz’ü eşiyle boşanma aşamasına getirdi

Salgının Alt Üst Ettiği Hayatlar

Diyarbakır şivesinde söylediği şarkılarla ünlenen Diyarbakırlı sanatçı Şoreş Devrim Açıkgöz, 15 yıl önce sanat hayatına Ankara’da devam etmeye karar verdi. 15 yıl boyunca haftanın birkaç günü sahne alan Açıkgöz, salgının işsiz bıraktığı binlerce sanatçıdan biri. Konserler, festivaller ertelenip, mekanlar kapanınca, Açıkgöz gibi canlı müzik yaparak geçimini sağlayan birçok sanatçı işsiz kaldı.

Ankara’da yaşama şartları zorlaşınca Açıkgöz doğduğu topraklara dönme kararı aldı. VOA Türkçe’ye konuşan Açıkgöz, dönüş gerekçesini şu cümlelerle açıkladı; “Ankara'da yapabileceğimiz iş kalmadı. Geçim sıkıntısı yüzünden kendi memleketine dönmek zorunda kaldım. En azından burada hem akrabalarım hem arkadaşlarım tanıdıklarım var. Yanına gidip iş isteyebileceğim insanlar var. O yüzden Diyarbakır'a geldim. Bu dönemi burada atlatmayı düşünüyorum.”

Sadece işini kaybetmedi

Açıkgöz sahneye çıkamayınca ekonomik sıkıntı yaşamaya başladı. Sıkıntıların sonucunda eşiyle ayrılma aşamasına geldiklerini söyleyen Açıkgöz, “Ankara'da 15-16 yıllık bir geçmişim var. Haftada 3-4 gün sahne alırdım. Onun haricinde son dönemde salgından önceki süreçte 1 yıllık Diyarbakır programım oldu. Hafta sonları Cuma, Cumartesi, gelip program yapıp dönüyordum. İyi bir yoğunluğumuz vardı ama şu anda hiçbir yoğunluğumuz yok. Bu süreçte evimize ekmek götüremedik, bir sürü sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntılar aileye de yansıyor. Bir süre sonra aile içerisindeki ilişkilerimiz yıpranmaya başladı. Aslında Diyarbakır'a geliş sebebim eşimle olan ilişkimiz yıpranmasıydı” dedi.

Günlerini iş aramak ve eski dostlarıyla bir araya gelmekle geçiren Açıkgöz, sahneye döneceği günleri dört gözle bekliyor. Sahneye dönene kadar başka işler yapmayı planlayan Açıkgöz, “Benim geçmişten kalan Diyarbakır'da iyi bir çevrem var. Biraz da onlardan destek isteyip, halk eğitim merkezlerinde dersler verebilirim, özel kurs verebilirim, belediyelerdeki etkinliklere katılabilirim. Bu süreci de öyle tamamlamayı düşünüyorum, müzikler açılana, işimize dönene kadar” diye konuştu.

“Sanat yapmak zor”

Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendiren Açıkgöz, gelecekten umutsuz. Sanatçı umutsuzluğunun nedenini şöyle açıklıyor; “Türkiye'de müzik yapmak da, sanat yapmak da çok zor. Neredeyse bütün sanatçılar dibe vurmuş şekilde. Ya bir tarafa dönük olacaksın, sırtın onlara bağlı olacak. Orada beraber iş yapacaksın. Aksi takdirde kendi sanatını icra ettiğim zaman ya da muhalif olduğu zaman hiçbir şey yapamıyorsun.”

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