Salgının ardından egzotik hayvan satışına yasak talebi

Uzmanlar iddiaların aksine virüsün yılandan değil memeli bir hayvandan bulaştığından şüpheleniyor.Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi. Virüsün muhtemel kaynağının Vuhan’daki hayvan pazarı olduğunun düşünülmesi nedeniyle yabani ve egzotik hayvan ticareti ile tüketiminin yasaklanması yönünde talepler artıyor.

Bir diğer Corona virüsü olan SARS’ın da Çin’in Guangzhou kentinde yabani hayvan tüketimi ile bağlantısı olduğunun ortaya çıkmasına rağmen, benzer bir olayın yaşanması nedeniyle tepkiler artıyor.

Çin Tarım Bakanlığı hafta başında yabani hayvan ticaretine yönelik kontrollerin sıkılaştırılması talimatını verdi.

WCS: Tüm yabani hayvan pazarları kapatılsın

New York merkezli Doğal Hayatı Koruma Derneği (WCS) ise sadece Çin’de değil dünya genelinde yabani hayvan satışı yapılan tüm pazarların kapatılması çağrısı yaptı.

Zoonoz yani hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalık bulunuyor. Bunların hepsi yabani hayvan eti tüketimiyle bağlantılı olmasa da uzmanlar yabani hayvan pazarlarının farklı virüslerin bulaşma ve bu virüslerin mutasyona uğrama şansını artırdığına dikkat çekiyor.