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Salgının çıktığı Vuhan’da köpek güzellik yarışması

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Küresel salgına neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'ini Vuhan kentindeki evcil hayvan sahipleri, ‘virüs sonrası hayatı’ kutlamak için köpek güzellik yarışmasında bakımlı köpeklerini sergiledi.

Salgının çıktığı Vuhan’da köpek güzellik yarışması

Koronavirüsün sıfır noktası olan Çin'in Wuhan kentinden gelen görüntüler hayrete düşürüyor. Dünya ikinci dalga ile sarsılırken, Wuhan'da hayat aylar süren karantina ve katı kısıtlamaların ardından normale döndü. Kentte birçok yerde hiçbir kısıtlama geçerli değil. Çin Ulusal Genel Kennel Kulübü hafta sonu 'koronavirüs sonrası Vuhan'ı kutlayan köpek güzellik yarışması düzenledi.

KÖPEK GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Yarışmada, birbirinden bakımlı köpekler hünerlerini sergiledi. Köpek eti tüketilen kenttek, güzellik yarışmasında köpek sahiplerinin maske takması ise dikkatlerden kaçmadı.Çin Ulusal Genel Kennel Kulübü'nün 2005 yılından bu yana kentte köpeklere yönelik güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Salgının çıktığı Vuhan’da köpek güzellik yarışması

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