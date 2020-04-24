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Salgının etkileri denizlere yarıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2020 12:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle dünya çapında uygulanan kısıtlamalar doğaya yarıyor.

Turist akınlarının durduğu Tayland'ın kıyılarında, nadir deniz canlılarının görülmeye başlandığı bildirildi.Tayland Ulusal Parklar, Yaban Hayat ve Bitki Koruma Dairesi, mercan kayalıklarını incelemeye gönderilen yetkililerin balık popülasyonunda gözle görülür bir artış kaydettiğini açıkladı.

Ulusal Parklar Dairesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Araştırmada geçen ay ulusal parkın kapanmasından bu yana balık miktarında önemli oranda artış görüldü" denilerek, "Örneğin genellikle 5-6'lı gruplar halinde görülen palyaço balıklarını şimdi 15-20'li gruplar halinde görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bangkok’un 240 kilometre güneyindeki Hat Wanakon Ulusal Parkı’ndaki mercan kayalıklarında da bozulmaların durduğu belirtiliyor.

Dugonglar görüldü

Bir deniz hayatı araştırmacısının Tayland’ın güneyindeki Ko Libong adası civarında, deniz ineği olarak da bilinen dugongları her gün 5-6'lı gruplar halinde gördüğünü rapor ettiği kaydedildi.

Bir memeli olan dugonglar Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Birliği tarafından yok olma tehlikesi altında bulunan hayvanlar listesinde yer alıyor. Yaban Hayat ve Bitki Koruma Dairesi 30 civarında dugongun Ko Libong adası civarında drone ile çekilmiş görüntülerini de yayınladı.

Tayland virüsün yayılmasını önlemek için bütün ulusal parklarını, alışveriş merkezlerini, dükkanları ve toplantı mekanlarını kapattı. Ülkede 26 Mart’ta olağanüstü hal ilan edilmişti. Olağanüstü hal 30 Nisan’da sona erecek.

Tayland'ta koronavirüsten şu ana kadar 50 kişi yaşamını yitirken, 2 bin 854 vaka tespit edildi.

Dpa, Reuters/ SSB, ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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