Salgının Hız Kazandığı AB’den WHO’da Acil Reform Çağrısı

Bu eleştirilerin ardından aylarca süren baskıların sonunda Eylül ayında salgınla küresel düzeyde verilen mücadeleyi incelemesi amacıyla bağımsız bir panel kurulmuştu. Reform sürecinin, panelin incelemesinin ardından başlaması bekleniyor.

WHO’nun Corona virüsüyle mücadele yöntemi eleştirilere hedef olmuş, salgının çıkış noktası olan Çin’in zamanında yeterince şeffaf davranmadığı eleştirileri de buna eklenmişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, reform sürecinin ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yapmadı; ancak WHO’nun sağlık krizlerine daha hızlı yanıt verebilir hale gelmesinin ve üye ülkelerin kriz anında daha fazla bilgi paylaşmasını sağlamasını hedeflendiğini kaydetti.

Bakanlar, Birleşmiş Milletler bünyesindeki WHO için hazırlanan ve ilk kez belli değişikliklerin çerçevesinin çizildiği, kurumun yetki ve kaynaklarını arttıracak bir reform belgesine destek verdi.

AB yetkilileri video konferans yöntemiyle düzenledikleri toplantıda, WHO’nun pandemiyle mücadelede daha fazla yetki sahibi olması ve üye ülkelerin salgınla mücadeledeki eksiklerini bildirmesi gerektiğini kaydetti.

Fransa’da karantina önlemleri bugünden başlayarak dört hafta boyunca devam edecek.Bu süreçte sokağa çıkanlar, yanlarında karantina önlemlerinden muaf olduklarını gösteren formları taşımak zorunda.

Avrupa’da vaka sayıları hızla artarken Fransa’da karantina önlemeleri yeniden uygulamada. Kırsal bölgelere gitmek için yola çıkan Parisliler araç trafiğine neden oldu; Sokaklarda çok az insan var.

AB Sağlık Bakanları toplantısında ele alınan bir diğer konu da Corona virüsü aşısıydı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn AB’nin bir aşıya onay vermeden önce geç dönem klinik deneylerin etki ve güvenlik verilerini bekleyeceğini bildirdi.

Belge ayrıca bağımsız salgın hastalık uzmanlarının da yüksek riskli sağlık krizi bölgelerinde değerlendirme yapmasına izin verilmesini içeriyor.

AB’nin reform tasarısı WHO’nun, üye ülkelerin sağlık kriziyle ilgili bilgi paylaşıp paylaşmadığı konusunda kamuoyunu daha hızlı bilgilendirmesini içeriyor.

Fransa salgının ilk haftalarında yaşanan görüntülere sahne oluyor. Sokakların bomboş olduğu ülkede gıda stoklamak isteyen halk marketlere akın etti.

Yaklaşık 65 milyon nüfuslu Fransa’da halk, dört hafta boyunca ziyaretçi kabul etmeden evlerinde oturacak. Aksi halde para cezası devreye girecek. Kişiler evlerinin bir kilometre civarında bir saatliğine fiziksel egzersiz için dışarı çıkabilecek, doktor randevusuna, işyerlerine ya da gıda gibi hayati erzak satın almaya gidebilecek. Dışarıya sipariş götüren restoranlar dışındaki restoran ve kafeler ise kapalı olacak.

İngiltere önlemleri arttırmaya direniyor

Fransa ve Almanya’da sıkı önlemler alınmasına rağmen İngiltere’de hükümet tam kapsamlı karantina önlemlerinden şimdilik kaçınıyor.

İngiltere’de resmi verilere göre Corona virüsü vakaları geçen hafta her gün 51 bin 900 civarında arttı. Bu da bir önceki haftaya göre yüzde 50 artışa işaret ediyor.

İngiltere’de hükümet üç aşamalı bir sistemle Corona virüsü önlemlerini uyguluyor. Orta tehdit, yüksek tehdit ve çok yüksek tehdit altında şeklinde ayrılan bölgeler de farklı tedbirler alınıyor.