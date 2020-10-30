Salgının Hız Kazandığı AB’den WHO’da Acil Reform Çağrısı

Avrupa Birliği Sağlık Bakanları, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) hızla revizyondan geçmesini istedi.
AB yetkilileri video konferans yöntemiyle düzenledikleri toplantıda, WHO’nun pandemiyle mücadelede daha fazla yetki sahibi olması ve üye ülkelerin salgınla mücadeledeki eksiklerini bildirmesi gerektiğini kaydetti.
Bakanlar, Birleşmiş Milletler bünyesindeki WHO için hazırlanan ve ilk kez belli değişikliklerin çerçevesinin çizildiği, kurumun yetki ve kaynaklarını arttıracak bir reform belgesine destek verdi.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, reform sürecinin ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yapmadı; ancak WHO’nun sağlık krizlerine daha hızlı yanıt verebilir hale gelmesinin ve üye ülkelerin kriz anında daha fazla bilgi paylaşmasını sağlamasını hedeflendiğini kaydetti.
WHO’nun Corona virüsüyle mücadele yöntemi eleştirilere hedef olmuş, salgının çıkış noktası olan Çin’in zamanında yeterince şeffaf davranmadığı eleştirileri de buna eklenmişti.
Bu eleştirilerin ardından aylarca süren baskıların sonunda Eylül ayında salgınla küresel düzeyde verilen mücadeleyi incelemesi amacıyla bağımsız bir panel kurulmuştu. Reform sürecinin, panelin incelemesinin ardından başlaması bekleniyor.
AB’nin reform tasarısı WHO’nun, üye ülkelerin sağlık kriziyle ilgili bilgi paylaşıp paylaşmadığı konusunda kamuoyunu daha hızlı bilgilendirmesini içeriyor.
ABD, WHO’yu salgının ilk evresinde yeterli bilgiyi paylaşmamakla suçladığı Çin’e yakın olmakla eleştirmiş ve üyelikten çıkma kararı almıştı.
Belge ayrıca bağımsız salgın hastalık uzmanlarının da yüksek riskli sağlık krizi bölgelerinde değerlendirme yapmasına izin verilmesini içeriyor.
AB Sağlık Bakanları toplantısında ele alınan bir diğer konu da Corona virüsü aşısıydı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn AB’nin bir aşıya onay vermeden önce geç dönem klinik deneylerin etki ve güvenlik verilerini bekleyeceğini bildirdi.
Paris’ten çıkanlar araç kuyrukları oluşturdu
Avrupa’da vaka sayıları hızla artarken Fransa’da karantina önlemeleri yeniden uygulamada. Kırsal bölgelere gitmek için yola çıkan Parisliler araç trafiğine neden oldu; Sokaklarda çok az insan var.
Fransa’da karantina önlemleri bugünden başlayarak dört hafta boyunca devam edecek.Bu süreçte sokağa çıkanlar, yanlarında karantina önlemlerinden muaf olduklarını gösteren formları taşımak zorunda.
Fransa salgının ilk haftalarında yaşanan görüntülere sahne oluyor. Sokakların bomboş olduğu ülkede gıda stoklamak isteyen halk marketlere akın etti.
Yaklaşık 65 milyon nüfuslu Fransa’da halk, dört hafta boyunca ziyaretçi kabul etmeden evlerinde oturacak. Aksi halde para cezası devreye girecek. Kişiler evlerinin bir kilometre civarında bir saatliğine fiziksel egzersiz için dışarı çıkabilecek, doktor randevusuna, işyerlerine ya da gıda gibi hayati erzak satın almaya gidebilecek. Dışarıya sipariş götüren restoranlar dışındaki restoran ve kafeler ise kapalı olacak.
İngiltere önlemleri arttırmaya direniyor
Fransa ve Almanya’da sıkı önlemler alınmasına rağmen İngiltere’de hükümet tam kapsamlı karantina önlemlerinden şimdilik kaçınıyor.
İngiltere’de resmi verilere göre Corona virüsü vakaları geçen hafta her gün 51 bin 900 civarında arttı. Bu da bir önceki haftaya göre yüzde 50 artışa işaret ediyor.
İngiltere’de hükümet üç aşamalı bir sistemle Corona virüsü önlemlerini uyguluyor. Orta tehdit, yüksek tehdit ve çok yüksek tehdit altında şeklinde ayrılan bölgeler de farklı tedbirler alınıyor.
Balkan ülkelerinde de vakalar artıyor
Corona virüsü vakaları Balkanlar’ın batısında da hızla artıyor.
Avrupa Birliği’nin küçük ülkelerinden Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de halk Corona virüsü testi olmak için uzun kuyruklar oluşturdu. 4 milyon nüfuslu ülkede günlük vaka sayısı 3.000’e yaklaşıyor. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısıysa 20.
Hırvatistan’ın 2 milyon nüfuslu komşusu Slovenya’da ise Cuma günü 1.798 vaka kayıtlara geçti ve 23 kişi hayatını kaybetti. Slovenya bu ay başında karantina önlemlerini yeniden yürürlüğe koymuştu.
Bosna’da Cuma günü 1.449 yeni vaka ve 30 can kaybı kayıtlara geçti. Yetkililer hastanelerin özellikle de başkent Saraybosna’da kapasitelerini doldurmak üzere olduğu ve sistemin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
Makedonya’da ise 862 yeni vaka kayıtlara geçti. NATO ülkeye 60 suni solunum cihazı gönderdi. Hükmet kamuya açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirdi.
Sırbistan’da Perşembe günü 1.384 yeni vaka ve 44 can kaybı tespit edildi. Ekonomik kriz endişesi içindeki yetkililer henüz yeni kısıtlamaların uygulanmayacağını bildirdi. Belgrad yönetimi toplamda 1.500 kapasiteli iki yeni hastanenin yapımı için kaynak sağlıyor.