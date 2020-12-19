Salgının Hız Kesmediği ABD'de Aşılama Umutları Arttırdı

Corona virüsü, Amerikalılar’ın hayatına gireli 9 ay oldu. Son 9 ayda ülkede 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti, milyonlarla ifade edilen vaka sayısı da hala artıyor. Sonunda geçen hafta başında yeni bir dönemece gelindi ve Amerika’da aşılama başladı. Umutları arttıran bu gelişmenin Amerika’da nasıl karşılandığını ve bundan sonra nelerin beklendiğini VOA Türkçe muhabiri Dilge Timoçin derledi. 14 Aralık 2020, Amerika’nın Corona virüsü ile mücadelesinde dönüm noktası oldu. Acil kullanım onayı alan Pfizer-BionTech aşısı ülkede ilk kez salgında 35 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta yoğun bakım hemşiresi Sandra Lindsay’e vuruldu. Long Island Yahudi Tıp Merkezi hemşiresi Lindsay, “Duygusal bir deneyimdi. Ekibimle ön cephede mücadele ederken çok fazla acı, ıstırap, çile ve ölüm gördüm. Bu aşıyı olduktan sonra nedense büyük bir ferahlama hissettim. Endişeli değildim. Minnettarım. Bilime güveniyorum” dedi. Amerikan televizyonlarından canlı yayınlanan bu an, Corona virüsü salgınına 300 binden fazla kurban veren ülkede umutları arttırdı. Lindsay’ın aşı olduğu dakikalarda birçok eyalette de hummalı bir dağıtım çalışması sürüyordu.

Amerika tarihinin en geniş kapsamlı aşı dağıtım projesi, Pfizer’ın Michigan’daki fabrikasından start aldı. İki doz olarak uygulanacak aşının 3 milyon adet ilk dozu fabrikadan alkışlarla uğurlandı. Aynı coşku aşının ulaştığı merkezlerde ve tıp merkezlerinde de sürdü. Uzun zamandır beklenen bu an, Amerika'da Corona enfeksiyonu vaka sayısının 17 milyonu aştığı bir dönemde, sağlık çalışanlarına bir nefes aldırdı. Indiana Üniversitesi Metodist Hastanesi’nden Tate Trujillo, “Bu çok heyecan verici. Tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz artık. Halkın sıraya girdiğini gördüğümde daha da coşku duyacağım. Üstelik aşılama takvimi de var” diye konuştu. Pfizer’a ait kamyonlarla dağıtılan aşı, pazartesi ülke genelinde 145 ayrı dağıtım merkezine ulaştırıldı. Salı günü bu sayı 425 dağıtım merkezine çıktı. Çarşamba günü de 66 dağıtım merkezine ulaştırıldı. Bünyesindeki sağlık çalışanlarına öncelik vererek ilk dağıtımdan 44 bin doz tahsis eden Amerikan ordusunda da aşılama başladı. San Diego Donanma Tıp Merkezi’nden Micah Yates, “İyi hissediyorum. Mücadeleyi sürdürebileceğimi bilmek çok gurur verici” ifadesini kullandı.

Ülke genelinde yapılan anketlerde de aşı olmak isteyen Amerikalılar’ın oranı artıyor. Kaiser Aile Vakfı’nın son anketine göre Amerikalılar’ın yüzde 71’i kesinlikle ya da muhtemelen Corona virüsü aşısı yaptıracağını belirtiyor. Ön cephede ve zaruri hizmetlerde çalışan, Corona virüsüne karşı en riskli nüfus grupları da aşıya mesafeli. Ankete göre aşı olmayacağını söyleyen Latin kökenliler en fazla aşı karşıtı olan grup. Veronica Espana adlı bir Latin kökenli, “Yeterince açıklanmadığı için ve çoğunun yan etkisi olduğundan aşı olmayacağım” dedi. Siyah Amerikalılar’ın yüzde 52’s de aşı olma kararı için bekleyip görmek istediklerini söylüyor. Bu nedenle siyah toplum içinde aşıya güven kazandırmak için dini gruplar dahil kampanyalar düzenliyor. 150 bin kilise ve 27 milyon 700 bin Afrika kökenli Amerikalı’dan oluşan cemaati ile Ulusal Siyah Kilise Girişimi de bunlardan biri. Ulusal Siyah Kilise Girişimi Başkanı Rahip Anthony Evans, “Bu aşı ücretsiz, bu aşı güvenli. Hayatta kalmak istiyorsanız aşı olmalısınız” diye konuştu.