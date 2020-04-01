HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Salgının hızlanmasında hiç belirti göstermeyenlerin de rolü var

Salgının hızlanmasında hiç belirti göstermeyenlerin de rolü var

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2020 22:56 | Son Güncelleme

Singapur’da yapılan araştırmaya göre koronavirüs enfeksiyonlarının yüzde 10’u virüsün bulaştığı ancak hastalığa dair hiç belirti göstermeyen kişiler aracılığıyla yayıldı.

Salgının hızlanmasında hiç belirti göstermeyenlerin de rolü var

Koronavirüsün yayılmasında hastalığın bulaştığı ancak herhangi bir belirti göstermeyen kişilerin etkili olduğuna dair yeni bir araştırma yapıldı. Singapur’da yapılan ve ABD Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, koronavirüs enfeksiyonlarının yüzde 10’u virüsün bulaştığı ancak hastalığa dair hiç belirti göstermeyen kişiler aracılığıyla yayıldı.

Araştırma Ocak ayından Mart ayına kadar Singapur’da görülen 157’si hiç seyahat etmemiş 243 vakaya yoğunlaşıyor. Uzmanlar, "semptom–öncesi" denilen kişilerin yedi farklı hastalık kümesinde enfeksiyonun yayılmasını tetiklediğini tespit etti. Bu kişilerin bulaştırdığı enfeksiyon ülkede yerel düzeyde ortaya çıkan vakaların yüzde 6’sını oluşturuyor.

ABD Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi daha önceki uyarılarını revize ederek, belirti göstersin ya da göstermesin herkesin taşıyıcı olabileceğini vurguladı.

Sosyal mesafe uyarısı

Sosyal mesafeyi korumanın bu nedenle önemli olduğunun altını çiziliyor. Koronavirüsle ilgili araştırmalarda bulunan Teksas Üniversitesi’nden Lauren Ancel Meyers, "Oldukça sağlıklı görünen insanlarla teması azaltma konusunda son derece titiz olmalısınız" diyor.

Araştırmacılar semptom göstermeyen kişiler dışında, semptom gösteren ve hastalanan ancak daha sonra iyileşen kişilerin virüsü ne kadar yayabileceğini de araştırıyor.

Meyers virüsü yayma potansiyeli olan bu her iki hasta türünden kaynaklanan kaç yeni vaka ortaya çıktığının şuan belirsiz olduğunu söyledi.

Virüsün ilk tespit edildiği Çin’in Hubei eyaletinde daha önce yapılan bir araştırma da bulaşmaların yüzde 10’unun hastalar semptom göstermeden önce gerçekleşmiş olabileceğini savunuyordu.

Küresel salgının ilk aylarında sağlık uzmanları yayılmanın çoğunun virüsü kapmış olan insanların hapşırmaları ve öksürükleri sonucu meydana geldiğini savunuyordu.

AP/GY,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Nisanın ilk gününde kent beyaza büründüNisanın ilk gününde kent beyaza büründü
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de feci olay! Her satırı korkunç: Komşusunu öldürdü, intihar etti

İzmir'de feci olay! Her satırı korkunç: Komşusunu öldürdü, intihar etti

Koronavirüs denetim kuyruğu yön değiştirtti

Ankara'da virüs denetimi yön değiştirti

Erzurum nisanın ilk gününde kent beyaza büründü

Nisanın ilk gününde kent beyaza büründü

Bu ilçede 3 kişi yan yana yürüyemiyor

Bu ilçede 3 kişi yan yana yürüyemiyor

Beylikdüzü Belediyesi'nde evde kal çağrısına dijital kitap desteği

Evde kal çağrısına dijital kitap desteği

Marmaris'te deniz tutkunları, koronavirüsten yatlarında korunuyorlar

Koronavirüsten yatlarında korunuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.