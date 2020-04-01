Salgının hızlanmasında hiç belirti göstermeyenlerin de rolü var

Koronavirüsün yayılmasında hastalığın bulaştığı ancak herhangi bir belirti göstermeyen kişilerin etkili olduğuna dair yeni bir araştırma yapıldı. Singapur’da yapılan ve ABD Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, koronavirüs enfeksiyonlarının yüzde 10’u virüsün bulaştığı ancak hastalığa dair hiç belirti göstermeyen kişiler aracılığıyla yayıldı.

Araştırma Ocak ayından Mart ayına kadar Singapur’da görülen 157’si hiç seyahat etmemiş 243 vakaya yoğunlaşıyor. Uzmanlar, "semptom–öncesi" denilen kişilerin yedi farklı hastalık kümesinde enfeksiyonun yayılmasını tetiklediğini tespit etti. Bu kişilerin bulaştırdığı enfeksiyon ülkede yerel düzeyde ortaya çıkan vakaların yüzde 6’sını oluşturuyor.

ABD Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi daha önceki uyarılarını revize ederek, belirti göstersin ya da göstermesin herkesin taşıyıcı olabileceğini vurguladı.

Sosyal mesafe uyarısı

Sosyal mesafeyi korumanın bu nedenle önemli olduğunun altını çiziliyor. Koronavirüsle ilgili araştırmalarda bulunan Teksas Üniversitesi’nden Lauren Ancel Meyers, "Oldukça sağlıklı görünen insanlarla teması azaltma konusunda son derece titiz olmalısınız" diyor.