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“Salgının İlk Döneminde Gereksiz Antibiyotik Kullanıldı’’

10.03.2021 23:31 | Son Güncelleme:
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“Salgının İlk Döneminde Gereksiz Antibiyotik Kullanıldı’’

ABD’de salgının ilk aylarında hastanede tedavi altına alınan Corona virüsü hastalarının çoğuna, bakteriyel enfeksiyon doğrulanmadan önce bile antibiyotik yazıldığı belirlendi.

ABD’de salgının ilk aylarında hastanede tedavi altına alınan Corona virüsü hastalarının çoğuna, bakteriyel enfeksiyon doğrulanmadan önce bile antibiyotik yazıldığı belirlendi.

Sivil toplum kuruluşu Pew Charitable Trusts’ın son araştırmasına göre, hastalığa müdahale seçeneklerinin yok denecek kadar az olduğu dönemde tedavi için hızlı harekete geçmek zorunda kalan doktorlar, 2020’nin Şubat ile Temmuz ayları arasında aşırı sayıda antibiyotik reçetesi yazdı.

Oysa antibiyotikler virüslerle savaşmadığı gibi ancak ikincil bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için reçete ediliyor.

Pew'ün antibiyotik direnç projesi direktörü David Hyun, "Nihayetinde asıl endişelendiğimiz şey, verilerin antibiyotik direncine karşı uzun vadeli mücadelede ne anlama gelebileceği" dedi.

Hastaneye yatırılan 5 bin 838 hastanın verileri içeren rapor, gereksiz yere antibiyotik reçete etme riskinin altını çiziyor. Gereksiz kullanımı, antibiyotiğe dirençli bakterilerin ortaya çıkışını hızlandırabiliyor.

İlaç direnci, antibiyotiklerin ve diğer antimikrobiyallerin kötüye kullanımı ve aşırı kullanımından kaynaklanıyor ve bu da bakterilerin, ilaçları yenmenin yeni yollarını bularak hayatta kalmak için evrim geçirmesini sağlıyor.

Araştırmanın verilerine göre, hastaneye başvuranların yüzde 52'sine en az bir antibiyotik reçete edildi. Buna karşılık, COVID-19 ile hastaneye yatırılanların yüzde 20'sine bakteriyel zatürre, yüzde 9'una idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu.

Vakaların yüzde 96'sında, hasta ilk antibiyotiği hastaneye kaldırıldıktan sonraki 48 saat içinde aldı.

Veriler, hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra antibiyotik verilen hastaların çoğuna 48 saat sonra ek doz verilmediğini da ortaya koydu. Bu da antibiyotiklerin aşırı kullanımını sınırlama çabalarında bir miktar ilerleme olduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.

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