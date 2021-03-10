“Salgının İlk Döneminde Gereksiz Antibiyotik Kullanıldı’’

ABD’de salgının ilk aylarında hastanede tedavi altına alınan Corona virüsü hastalarının çoğuna, bakteriyel enfeksiyon doğrulanmadan önce bile antibiyotik yazıldığı belirlendi.

Sivil toplum kuruluşu Pew Charitable Trusts’ın son araştırmasına göre, hastalığa müdahale seçeneklerinin yok denecek kadar az olduğu dönemde tedavi için hızlı harekete geçmek zorunda kalan doktorlar, 2020’nin Şubat ile Temmuz ayları arasında aşırı sayıda antibiyotik reçetesi yazdı.

Oysa antibiyotikler virüslerle savaşmadığı gibi ancak ikincil bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için reçete ediliyor.

Pew'ün antibiyotik direnç projesi direktörü David Hyun, "Nihayetinde asıl endişelendiğimiz şey, verilerin antibiyotik direncine karşı uzun vadeli mücadelede ne anlama gelebileceği" dedi.

Hastaneye yatırılan 5 bin 838 hastanın verileri içeren rapor, gereksiz yere antibiyotik reçete etme riskinin altını çiziyor. Gereksiz kullanımı, antibiyotiğe dirençli bakterilerin ortaya çıkışını hızlandırabiliyor.

İlaç direnci, antibiyotiklerin ve diğer antimikrobiyallerin kötüye kullanımı ve aşırı kullanımından kaynaklanıyor ve bu da bakterilerin, ilaçları yenmenin yeni yollarını bularak hayatta kalmak için evrim geçirmesini sağlıyor.