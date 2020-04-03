HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Salgının ilk merkez üssünden 4 kötü haber!

Salgının ilk merkez üssünden 4 kötü haber!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 10:31 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Salgının ilk merkez üssünden 4 kötü haber!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Liaoning ve Guangdong eyaletlerinde 29'u yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni vaka görüldüğü bildirildi.

Hubey eyaletinin Vuhan kentinde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1727 kişinin tedavi altında olduğu, 163 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece Çin'de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 620'ye, can kaybı sayısı 3 bin 322'ye ulaştı, 76 bin 571 hasta da iyileşti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve tüm dünyaya yayılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
İsrail, Filistinli Bakanı gözaltına aldıİsrail, Filistinli Bakanı gözaltına aldı
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
çin Kovid-19 yeni tip koronavirüs yeni vaka

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi

Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Profesör yayını terk etmiş, sinirler gerilmişti! Didem Arslan Yılmaz'dan açıklama

Profesör yayını terk etmiş, sinirler gerilmişti! Didem Arslan Yılmaz'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Diğer Haberler
Rusya’da vaka sayısında büyük artış!

Rusya’da vaka sayısında büyük artış!

Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı iddiası!

Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı iddiası!

İsrail, Filistinli Bakan Fadi el-Hedmi'yi gözaltına aldı

İsrail, Filistinli Bakanı gözaltına aldı

AB'den İtalya'ya özür mektubu: Artık yanınızdayız

AB'den İtalya'ya özür mektubu: Artık yanınızdayız

Kadınlar ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek

Kadınlar ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek

Koronavirüs kabusu... Korkulan oldu, hasta sayısı 1 milyonu geçti

Korkunç! Her geçen dakika daha da artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.