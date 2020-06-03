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  4. Salgının sıfır noktası en güvenli şehir ilan edildi

Salgının sıfır noktası en güvenli şehir ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

11 milyon nüfuslu Vuhan'da yeni vakalar üzerine ikinci dalga endişesiyle son iki haftada 9.9 milyon kişinin geçirildiği testlerle ilgili açıklama yapıldı.

Salgının sıfır noktası en güvenli şehir ilan edildi

Yeni tip koronavirüsün (Kovis-19) çıkış yeri olarak bilinen Çin'in Vuhan kenti, üç aylık karantinadan nisanda çıkması sonrası pandemide en güvenli kent olarak sunuldu.

Vuhan'da yeni vakalar üzerine ikinci dalga endişesiyle son iki haftada 11 milyonluk nüfusun 9.9 milyonu testten geçirildi.

'SIFIR VAKA ASEMPTOMATİK 300 KİŞİ'

14 Mayıs-1 Haziran arasında yürütülen ve 127 milyon dolara mal olan test süreciyle ilgili basın toplantısı düzenleyen yetkililer, sıfır vaka, virüs taşıyıcı asemptomatik 300 kişi saptadıklarını açıkladı.

Çin, açıkladığı teyitli enfeksiyon sayılarına, belirti göstermeyenleri katmıyor.

Ulusal Hastalık Kontrol Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Feng Zijian, "Bu sayılar gösteriyor ki, artık Vuhan en güvenli şehirdir" dedi.

'BULAŞMA YOK'

Huazhong Bilim Teknoloji Üniversitesi'nin halk sağlığı uzmanı Lu Zuxun da belirti göstermeyenlerin içinde başkalarına korona bulaştırmış kimsenin olmadığını söyledi.

Vuhan'da son iki haftada günde yaklaşık yarım milyon test yapıldı, halk otopark, park ve mahallelerde kurulan çadırların önünde uzun kuyruklaea girip nükleik asit numuneleri verdi.

Çoğu gün belirti göstermeyen taşıyıcıların sayısı 10'u geçmedi.

Aralık 2019 sonunda salgın ilan eden 1.4 milyar nüfuslu Çin, koronavirüsten ölüm sayısını 4634 olarak açıklarken, kurbanların çoğu Vuhan'dan.

Ancak ABD yönetimi bu sayıların doğruluğuna şüpheyle yaklaşıyor ve Pekin'i gerçekleri saklamakla suçluyor.

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