Salgının üçüncü dalgası: Fransa yine kapanıyor

Bu çerçevede, okullar da kapatılacak. Avusturya ise bölgesel düzeyde önlemleri artırdı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınının üçüncü dalgasının yaşandığı ülkenin 19 bölgesinde geçerli olan kısıtlamaların dört hafta süresince bütün ülkede uygulanacağını açıkladı. Çarşamba akşamı televizyondan halka seslenen Macron, salgının üstesinden gelebilmek için nisan ayında "ek çaba" gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkede yayılan İngiliz mutasyonu nedeniyle hastanelerdeki hasta yoğunluğunun arttığına işaret eden Macron, "zamanla yarıştıklarını" belirterek, mutasyon geçiren virüs yüzünden "salgın içinde salgın yaşandığına" dikkat çekti. Okullar da kapatıldı Fransa'da ülke genelinde uygulanacak kısıtlamalar çerçevesinde, kreşler ve okullar üç hafta, liseler ve yüksek okullar dört hafta kapatılacak. Ancak, bunun iki haftası Paskalya tatiline denk geliyor. Bunun yanı sıra saat 19.00'dan itibaren ülke çapında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Artırılan tedbirler çerçevesinde hareket kısıtlaması da getirildi, buna göre gündüzleri de dahil olmak üzere kimse yürüyüş veya spor yapmak gibi gerekçelerle evinden 10 kilometre daha uzağa gidemeyecek.

Ayrıca gıda ve zorunlu maddeler satan yerler hariç bütün dükkan ve mağazalar kapatılacak. Fransa Ekonomi Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 150 bin mağazanın bu uygulamadan etkileneceği tahmin ediliyor. Ülkede yeni kısıtlamalar cumartesi gününden itibaren uygulanacak. Macron, Mayıs ayından itibaren bütün kafeler ile kültürel hizmet veren yerlerin sıkı kurallar altında açılacağını da söyledi. Hatasını kabul etti Fransa'nın yeniden kapanması Macron için bir geri adım olarak değerlendiriliyor. Cumburbaşkanı Macron, uzun süre okulların kapatılmaması gerektiğini savunmuş, ülkede okullar sadece geçen yıl ilkbaharda kapatılmıştı. Salgınla mücadelede "hata yaptığını" da kabul eden Macron, ancak bu hatalardan ders çıkardığını da sözlerine ekledi. "Salgının her aşamasında, daha iyi yapabileceğimizi, hata yaptığımızı söyledik, bu doğru" diyen Macron, "Ama bir şeyi biliyorum: Öğrendik ve her seferinde daha iyi olduk" şeklinde konuştu. Ülkede yavaş ilerleyen aşı kampanyasına da değinen Macron, aşı konusunda önceliği bulunan bazı yaşlılara hâlâ aşı yapılmamış olmasından "derin üzüntü" duyduğunu belirten Macron, 60 yaş üzeri için aşı kampanyasının Nisan ayı ortasından itibaren hızlandırılacağına dair söz verdi. Macron, yaz sonuna kadar da 18 yaş üzerindeki bütün Fransızlara aşı olma imkanı sunulacağını söyledi.