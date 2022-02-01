Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Az kişinin bildiği ancak son yıllarda pandemiyle birlikte artan utangaç mesane sendromu böbrekler için hayati tehlike saçıyor.

BAŞKA HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Dışarıda tuvalete gidemeyen, tuvalet fobisi yaşayan insan sayısının hayli fazla olduğuna dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Utangaç mesane sendromu adı verilen rahatsızlık salgınla birlikte daha da arttı. Evi dışındaki tuvaletleri kullanmak istemeyen insanlar önlem olarak su içmiyor. Bu hastalık başka sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor.” dedi

ENDİŞELER VE PARANOYALAR ETKİLİ OLUYOR

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, insanların tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri zaman kendilerine hastalık bulaşacağını ve birilerinin kendilerini izleyeceğini düşündüğünü söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün bu endişeleri, paranoyaları ya da çeşitli takıntıları bu kaygının ve korkunun temelinde yatan sebepler olarak sıralayabiliriz. Bu yüzden yemek yemeyen, su içmeyen ya da birçok planını erteleyen, iptal eden ve mesleğinde dahi zorluklar yaşayan insanlar var. Yeterince sıvı almayan hastalarda böbrek yetmezliği ve üremeye kadar birçok hastalık oluşabilir. Böbrek taşları daha fazla görülür, bu tür hastalarda idrar yolu hastalıkları daha sık karşılaşılabilir.”



