Salgınla Boğuşan Florida Tropik Fırtınaya Hazırlanıyor

Artan Corona virüsü vakaları nedeniyle zor zamanlar geçiren Florida eyaleti bu kez de tropik fırtına Isaias için hazırlanıyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, tropik fırtına Isaias’ın Florida’nın Batı Palm Beach bölgesinin 75 kilometre güneydoğusundan saatte 100 kilometreyi bulan rüzgarlarla kuzeybatıya doğru ilerlediğini bildirdi.

Pazar günü Isaias fırtınasının Florida’nın doğu kıyısı boyunca ilerlemesi bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleriyse fırtınanın merkezinin Georgia eyaleti açıklarına ve Orta Atlantik eyaletleri denilen New York, New Jersey, Maryland ve Virginia eyaletlerini de içine alan bölgeye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Fırtınanın şiddetinde gelecek birkaç gün içinde önemli değişiklik beklenmiyor.

Güneydeki Florida eyaletinden Kuzey Carolina’ya kadar uzanan doğu kıyılarının fırtınanın neden olacağı ani su yükselmesinden etkilenebileceği sanılıyor. Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre fırtına gel-git seviyesini 1 metrenin üzerinde arttırabilir.

Isaias fırtınasının Pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan SpaceX firmasının Crew Dragon aracıyla dönmekte olan iki NASA astronotunun durumunu etkilemesiyse beklenmiyor. Astronotların Nasa’nın son dokuz yıldaki ilk insanlı uzay misyonunu tamamlayarak Florida’nın kuzeybatı kıyısındaki Meksika Körfezi’ne inmesi bekleniyor.