Salgınla Mücadele Biden’a Desteği Arttırıyor

Başkan Joe Biden, yönetimdeki ilk 100 gününün ardından Amerikalılar’ın büyük kısmından destek görmeye devam ediyor. Associated Press haber ajansı ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin son anketine göre özellikle Corona virüsü salgınıyla mücadele yöntemleri Biden’ın toplumun geniş kesimlerinden desteğinin devam etmesini sağlıyor. Ankete göre başkanlığının dördüncü ayında Biden’ın genel destek oranı yüzde 63, Corona virüsüyle mücadelede gördüğü destek ise yüzde 71 civarında. Biden’ın salgınla mücadelesini destekleyenlerin yüzde 47’sini Cumhuriyetçiler oluşturuyor. AP-NORC anketi ayrıca Amerikalılar’ın ülkenin durumuyla ilgili genel iyimserlik düzeyinin de artmış olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 54 ülkenin doğru yolda olduğunu düşünüyor; bu da AP-NORC’un 2017’den bu yana yaptığı tüm anketlerde ortaya çıkandan daha yüksek bir rakam. Ülkenin yanlış yolda olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 44. Bu olumlu notlar Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü teşvik paketini geçirmeyi başardığı ve ülke genelinde Corona virüsü aşılarına erişimi arttırdığı ilk 100 gününün ardından kendine güvenini de arttırdı.

Dünyada en çok Corona kaynaklı can kaybının görüldüğü ABD, aşı programının hızı ve tedarikteki başarısı nedeniyle örnek alınan ülke konumuna geldi. Salgın kaygısı azaldı Kaydedilen ilerleme Amerikalılar’ın salgınla ilgili kaygılarını da etkiledi. Ankete göre 2020 yılının Şubat ayından beri halkın salgınla ilgili kaygısı en düşük seviyeye indi. Şu anda Amerikalılar’ın yaklaşık yarısı kendilerinin ya da bir akrabalarının virüsle enfekte olabileceğine dair kaygılı olduklarını belirtiyor. Bundan bir ay önce 10 Amerikalı’dan 7’si kaygı duyduğunu bildiriyordu. Ankete göre Amerikalılar pandeminin riskleriyle ilgili partizan görüş ayrılığı içinde. Demokratlar’ın yüzde 69’u virüsle enfekte olmaktan kaygı duyduğunu söylerken Cumhuriyetçiler arasında bu oran yüzde 33. Biden’ın destek oranı yüksek seyretse de danışmanları başkanlığının bundan sonraki döneminin daha zorlu olacağının bilincinde. Aşılama oranları düşüyor. Yönetim aşı olma konusunda çekimser olanları aşının güvenilirliği ve etkisi konusunda nasıl ikna edeceğiyle ilgili sıkıntılar yaşıyor.

Biden’ın önerdiği paketlerin Kongre’de de anlaşmazlıklara neden olması bekleniyor. Cumhuriyetçiler kapsamlı bir altyapı paketinin geçirilmesi konusundaki çağrılara direnirken Demokratlar arasında Senato kurallarının, partinin göçmenlik politikası, silah yasaları ve oy kullanma haklarındaki değişiklikleri tek başına geçirmesine izin verecek şekilde revize etmesi konusunda yetersiz destek var. Ekonomide uyarı işaretleri Yıla güçlü şekilde başlayan ekonomide de potansiyel uyarı işaretleri ortaya çıkıyor. Cuma günü yayınlanan Çalışma Bakanlığı raporu, iş piyasasına Nisan ayında yalnızca 266 bin istihdam alanının eklendiğini, bunun Mart ayındakinden çok daha keskin bir düşüşe işaret ettiğini ve ekonomistlerin beklentisinden çok daha aşağıda kaldığını ortaya koymuştu. İstihdamdaki yavaşlama yaklaşık 3 milyon kişinin virüse yakalanma kaygısı nedeniyle iş aramaktan çekinmesi dahil birçok gerekçeyle açıklanıyor. Bazı işyerleri ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri federal hükümet tarafından ödenen haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımlarının işsizleri iş aramaktan caydırdığını öne sürüyor.

Ancak Biden, raporun ekonomiyi desteklemek için daha fazla federal harcamaya ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesi olduğunu savundu. Biden Kongre'ye altyapı, eğitim ve çocuklara yönelik harcamalar için 4 trilyon dolarlık bir paket sundu. Birçok liberal Demokrat paketin daha büyük olması gerektiğini savunurken Cumhuriyetçiler’in çoğu paketin çok büyük olduğunu iddia ediyor. Cuma günü istihdam raporunun yayınlanmasının ardından konuşan Biden, ‘‘İlk 50-60 günden sonra her şeyin iyi olmasını beklemiyorduk’’ dedi. Ekonominin doğru yolda ilerlediğini gösteren birçok delil olduğunu belirten Biden, ‘‘Ancak daha gidecek çok yolumuz var’’ diye konuştu. İstihdamdaki yavaşlamanın devamlı olup olmayacağı ve bu durumun Amerikalılar’ın Biden’ın ekonomiyi yönetme biçimi konusundaki görüşlerine etkisi ise henüz bilinmiyor. Cuma günü açıklanan istihdam raporu öncesinde Biden’ın ekonomi konusundaki desteği yüzde 57’deydi. Biden’ın salgınla mücadelede gördüğü desteğe kıyasla ekonomiyi ele alma biçiminin gördüğü destek partizan düzeyde değişiyor. Demokratlar’ın yaklaşık yüzde 91’i ekonomi politikalarını desteklerken Cumhuriyetçi seçmenin yalnızca yüzde 19’u bunları destekliyor.