‘‘Salgınla Mücadelede Can Kaybı ve Mali Kayıp Önlenebilirdi’’

Bir grup bilimadamının Brookings Enstitüsü’nde bir konferansta yayınladıkları araştırmaların sonuçlarına göre Amerika’nın Corona virüsüyle mücadelede yaşadığı can kayıpları ve mali kayıplar bu kadar yüksek olmayabilirdi. Araştırmalara göre daha etkili bir sağlık stratejisiyle 400 bin kadar ölümün ve ihtiyaç halindekilere yardım ulaştırılırken milyarlarca dolarlık federal harcamanın önüne geçilebilirdi.

California Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Andrew Atkeson’un tahminlerine göre ABD’de geçen Mayıs ayına kadar yaygın maske, sosyal mesafe ve test kurallarına uyulsaydı Corona virüsünden kaynaklı ölümlerin sayısı 300 binin altında kalabilirdi.

Atkeson, ‘‘Virüs kötüleşince insanlar saklandı, ancak durum daha kötüye gidince önlemler terk edildi ve daha dikkatsiz davranılmaya başlandı’’ dedi.

Atkeson, aşılar ilerlerken ve kriz sona ererken, nihai ölü sayısının 670 bin civarı olabileceği tahmininde bulundu. Atkeson’a göre eğer aşı geliştirilmemiş olsaydı ABD’de ölü sayısı 1 milyon 270 binin üzerinde olabilirdi.