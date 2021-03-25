‘‘Salgınla Mücadelede Can Kaybı ve Mali Kayıp Önlenebilirdi’’

Bir grup bilimadamının Brookings Enstitüsü’nde bir konferansta yayınladıkları araştırmaların sonuçlarına göre Amerika’nın Corona virüsüyle mücadelede yaşadığı can kayıpları ve mali kayıplar bu kadar yüksek olmayabilirdi. Araştırmalara göre daha etkili bir sağlık stratejisiyle 400 bin kadar ölümün ve ihtiyaç halindekilere yardım ulaştırılırken milyarlarca dolarlık federal harcamanın önüne geçilebilirdi.
California Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Andrew Atkeson’un tahminlerine göre ABD’de geçen Mayıs ayına kadar yaygın maske, sosyal mesafe ve test kurallarına uyulsaydı Corona virüsünden kaynaklı ölümlerin sayısı 300 binin altında kalabilirdi.
Atkeson, ‘‘Virüs kötüleşince insanlar saklandı, ancak durum daha kötüye gidince önlemler terk edildi ve daha dikkatsiz davranılmaya başlandı’’ dedi.
Atkeson, aşılar ilerlerken ve kriz sona ererken, nihai ölü sayısının 670 bin civarı olabileceği tahmininde bulundu. Atkeson’a göre eğer aşı geliştirilmemiş olsaydı ABD’de ölü sayısı 1 milyon 270 binin üzerinde olabilirdi.
California Berkeley Üniversitesi’nde Ekonomi Profesörü Christine Romer da salgına verilen ekonomik yanıtın daha iyi hesaplanmış olması gerektiğini belirtti. Romer, geçen bahar ayından beri yapılan ve aralarında Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık Amerika’yı Kurtarma Planı da olan harcamaları eleştirdi.
Romer federal hükümetin Corona virüsü salgınıyla mücadelede 5 trilyon dolardan fazla miktardaki harcamasının bir mali krize neden olmasını beklemediğini, ancak Maaş Koruma Programı gibi girişimlere daha fazla kaynak ayrılması nedeniyle bunun yüksek öncelikli yatırımlara engel olabileceğini belirtti.
Romer, ‘‘Küçük işletmelere sağlanan kredi affı ilginç ve gösterişli bir deneyimdi, ancak birçok yönden de sorunluydu. Kurtarılan her iş için binlerce dolar harcandı’’ diye konuştu.
‘‘İşsizlik tazminatı ve kamu sağlığı programlarına yönelik harcamalar tam da olması gereken şeylerdi’’ diyen Romer, ancak özellikle ailelere bir seferlik yapılan ‘‘cömert’’ ödemelerin büyük ölçüde ‘‘etkisiz’’ ve ‘‘savurgan’’ olduğunu söyledi.
Teşvik ödemelerine ayrılan yaklaşık bir trilyon doların salgından en çok etkilenenlere yardım etme konusunda çok az etkili olduğunu belirten Romer, bu harcamanın gelecek yıllarda altyapı ve iklim çalışmalarıyla ilgili yatırımlardan kesilerek yapıldığını kaydetti.
Biden yönetiminden aralarında Maliye Bakanı Janet Yellen’in de olduğu yetkililer istihdam piyasası toparlanana kadar tüm işçilerin ve ailelerinin iyi durumda olmasını sağlamak için yardım paketinin tamamına ihtiyaç duyulduğu konusunda ısrarcı.
Minneapolis Merkez Bankası araştırmacılarından Krista Ruffini ve Abigail Wozniak imzalı ayrı bir makale ise federal programların gelir ve harcamaları destekleyerek amaçlarına büyük ölçüde ulaştığını, bunun etkisinin farklı hükümet ödemelerinin onaylanmasına ve iptal edilmesine yanıt olarak tüketimin nasıl değiştiğine bakıldığında görüldüğünü belirtti.
Araştırmacılar ancak bazı konuların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
İşlerin korunmasında Maaş Koruma Programı’nın etkisinin ‘‘karışık’’ olduğu belirtilen makalede, gıda yardımının da market fiyatlarında yükselme hesaba katılmadan yapıldığı kaydedildi.
Çalışmada bundan sonraki hedefin, benzer bir krize daha etkili yanıt verebilmek için neyin işe yaradığını belirlemek olması gerektiği kaydedildi.
Ruffini ve Wozniak, "Pandemiyle mücadelenin kapsamı ve ölçeği göz önüne alındığında, hangi topluluklara yardım edildiğini, kimlerin dışarıda bırakıldığını, erişimlerinin tam kapsamını anlamak için bu çabaları değerlendirmeye devam etmemiz kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.