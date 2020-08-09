Salgınla Mücadelede Gözler Rekor Vaka Sayısıyla Amerika'da

‘‘Dünyanın en güçlü ülkesi’’ olarak görülen Amerika'da doğrulanmış Corona virüsü vaka sayısının Reuters haber ajansına göre 5 milyonu aşmış ve Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 5 milyonu geçmek üzere olması, Mart ve Nisan aylarında salgının merkez üssü olan Avrupa'da şaşkınlık ve kaygı uyandırıyor. Avrupa'nın Amerika'daki vaka sayılarının 5 milyona dayanmış olması karşısında yaşadığı şaşkınlığın en büyük nedenlerinden biri, salgının başında Amerika'nın zaman kazanma avantajı olduğunun düşünülmesi. Associated Press (AP) haber ajansına göre Avrupalılar, Amerika'nın, Avrupa'da yaşananlardan ders çıkaracağını; salgının başına kıyasla Corona enfeksiyonuyla mücadelede elinde daha fazla tıbbi veri olacağı için daha büyük avantaja sahip olduğunu düşünüyordu. Sağlık uzmanları, Amerika'daki vaka sayıları resmi olarak 5 milyona yaklaşmış olmasına rağmen asıl sayının 50 milyona yakın olduğunu düşünüyor. Bunun nedeni, Corona vakalarının yüzde 40'ında hastalık belirtilerinin ortaya çıkmaması ve Corona testi uygulamalarındaki yetersizlikler.

Mart ve Nisan aylarında salgının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'nın Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise Amerika'nın salgına verdiği yanıtı eleştirmekten kaçınmıyor. Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) sağladığı fonları geri çekme kararı ve Başkan Trump'ın salgın karşısında takındığı tavır, İtalyan bakanın en çok eleştirdiği konular. İtalya Sağlık Bakanı, Başkan Trump'ın geçtiğimiz ay ilk kez maske takarken görüntülenmesi üzerine ”Beni şaşırtan maske takması değil, daha önce takmamasıydı” demişti. Amerika'daki ölüm vakalarının 160 bini aşması, maske takmanın siyasi bir mesele haline gelmesi ve vaka sayılarının sürekli yükselmezi, çok sayıda Avrupa ülkesinin Amerikalı turistlere ve Avrupa Birliği içinde vaka sayıları artan diğer ülkelerden gelen ziyaretçilere kapılarını kapatmalarına neden oldu. Fransa ve Almanya, aralarında Amerika'nın da bulunduğu ”riskli” kategoride yer alan ülkelerden gelenlere Corona testi uygulanmasını zorunlu kılıyor. Zorunlu test uygulamasını geçen hafta açıklayan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ‘‘Bu uygulamanın bireysel özgürlükleri ihlal ettiğinin farkındayım ama bunun haklı bir müdahale olduğuna inanıyorum” dedi.

Salgın Avrupa'da da hala etkili Corona virüsü, başta bazı Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa'da da birçok noktada etkisini sürdürüyor. Berlin'de virüsü kontrol altına almak için getirilen kısıtlamaları protesto eden binlerce maskesiz kişinin protesto gösterisi düzenlemesi, tepki çekmişti. Salgının ağır darbe indirdiği İspanya, Fransa ve Almanya'da da yeni enfeksiyonların ortaya çıktığı, günlük vaka sayılarının 1.000'i aştığı gözleniyor. İtalya ise geçtiğimiz Cuma günü 500'e yakın yeni vaka olduğunu açıklamıştı. İngiltere ise günlük yaklaşık 3.700 yeni vaka bildiriminde bulunuyor. Kimi İngiliz bilimadamları, okulların Eylül ayında açılması durumunda yeni dalga enfeksiyonları önlemek için pub'ların ve barların yeniden kapatılmasının gündeme gelebileceği görüşünde. Amerika'ya kıyasla Avrupa'nın ise en azından şimdilik virüsü kontrol altına almış olduğu görülüyor. Güney Dakota'da toplanan binlerce motorsikletli kaygıları körükledi Binlerce motosikletlinin 10 gün sürecek motosiklet rallisi için Amerika'nın kuzey eyaletlerinden Güney Dakota'nın Sturgis kasabasında toplanması ise sağlık yetkililerini ve uzmanlarını kaygılandırıyor. Güney Dakota, kamuya açık alanlarda maske takılması zorunluluğu uygulamasını başlatan eyaletlerden biri değil. Ralli için Sturgis'te toplanan motosikletçilerin çoğuysa virüsün yayılmaması için getirilen kısıtlama ve önlemlere karşı çıktıklarını söylüyor.