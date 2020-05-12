Salgınla Mücadelede Kilit Roldeki Hemşirelerin Beklentileri Neler?

Türk Hemşireler Derneği, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, hemşirelik mesleğiyle ilgili yasal sorunlara, iş güvencesi ve iş güvenliği konularına çözüm beklediklerini bildirdi. Hemşireler dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Corona virüsü salgınında en ön saflarda mücadele veriyor. Türkiye’de 1933 yılından bu yana hemşireleri temsil eden Türk Hemşireler Derneği, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü’nde mesleki açıdan yazılı değerlendirmede bulundu. Corona virüsü salgınıyla mücadelede oynadıkları role işaret eden ve 2020’nin “Uluslararası Hemşireler Yılı” ilan edildiğini kaydeden Türk Hemşireler Derneği, mesleki ihtiyaçlarını ve hükümetten beklentilerini yazılı bir mesajla duyurdu. Türk Hemşireler Derneği mesajında, Türkiye’de hemşirelik mesleği için çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Dernek, iş güvenliği ve güvencesi gibi sorunlarını “2020 Yılında 20 Hemşirelik Sorunu” başlığı altında topladı. Türk Hemşireler Derneği, Sağlık Bakanlığı’na da tüm bu sorunları ve çözüm önerilerini iletmeye devam edeceklerini kaydetti. Bu sorunlara göre; Türkiye’de eğitimini tamamlamış en az 100 bin hemşire, kamu sağlık kuruluşlarına atamalarının yapılmasını bekliyor. Hemşire ataması yapılmadığı için de hemşirelerce yapılması gereken görevler ise diğer sağlık çalışanlarınca yerine getirilmeye çalışılıyor. Bunun yanı sıra farklı alanlarda uzmanlık sertifikalarına sahip hemşirelerse kendilerinden yararlanılacak alanlarda çalıştırılmıyor.

Türk Hemşireler Derneği’nin hükümete ve yasama organı TBMM’ye çağrıda bulunduğu hemşirelik mesleğiyle ilgili Türkiye’de çözüm bekleyen sorunlar, 20 maddede şöyle sıralandı: “1. Hemşire işgücü planlaması yapılmadan, çok sayıda hemşirelik okulu açılması, ihtiyaç ve kapasiteyi aşacak sayıda kontenjan ayrılması. 2. Hemşirelik okullarına öğretim elemanı olarak hemşirelik dışı (hekim, veteriner, biyolog, kimyager vb.) akademisyen ataması yapılması. 3. Hemşirelik okullarına hemşirelik dışı yönetici atanması. 4. Hemşire insan gücü planlamasının doğru ve uygun şekilde yapılmaması, hemşire insan gücünün dengesiz dağıtımı ve yanlış kullanımı nedenleri ile sağlık kurumlarında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, mezuniyet sonrasında ise atama sorunun olması. 5. 100 binden fazla hemşire atama beklerken, hemşire açığı var gerekçesi ile hemşire görev, yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına devredilmesi. 6. Fazla mesai, uzun çalışma saatleri ve aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik yaşanması, işten ayrılmaların ve hemşire devir hızın artması.