HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salgınla Mücadelede Kilit Roldeki Hemşirelerin Beklentileri Neler?

Salgınla Mücadelede Kilit Roldeki Hemşirelerin Beklentileri Neler?

12.05.2020 19:01 | Son Güncelleme

Türk Hemşireler Derneği, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, hemşirelik mesleğiyle ilgili yasal sorunlara, iş güvencesi ve iş güvenliği konularına çözüm beklediklerini bildirdi

Salgınla Mücadelede Kilit Roldeki Hemşirelerin Beklentileri Neler?

Türk Hemşireler Derneği, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, hemşirelik mesleğiyle ilgili yasal sorunlara, iş güvencesi ve iş güvenliği konularına çözüm beklediklerini bildirdi.

Hemşireler dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Corona virüsü salgınında en ön saflarda mücadele veriyor.

Türkiye’de 1933 yılından bu yana hemşireleri temsil eden Türk Hemşireler Derneği, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü’nde mesleki açıdan yazılı değerlendirmede bulundu.

Corona virüsü salgınıyla mücadelede oynadıkları role işaret eden ve 2020’nin “Uluslararası Hemşireler Yılı” ilan edildiğini kaydeden Türk Hemşireler Derneği, mesleki ihtiyaçlarını ve hükümetten beklentilerini yazılı bir mesajla duyurdu.

Türk Hemşireler Derneği mesajında, Türkiye’de hemşirelik mesleği için çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Dernek, iş güvenliği ve güvencesi gibi sorunlarını “2020 Yılında 20 Hemşirelik Sorunu” başlığı altında topladı.

Türk Hemşireler Derneği, Sağlık Bakanlığı’na da tüm bu sorunları ve çözüm önerilerini iletmeye devam edeceklerini kaydetti. Bu sorunlara göre; Türkiye’de eğitimini tamamlamış en az 100 bin hemşire, kamu sağlık kuruluşlarına atamalarının yapılmasını bekliyor. Hemşire ataması yapılmadığı için de hemşirelerce yapılması gereken görevler ise diğer sağlık çalışanlarınca yerine getirilmeye çalışılıyor. Bunun yanı sıra farklı alanlarda uzmanlık sertifikalarına sahip hemşirelerse kendilerinden yararlanılacak alanlarda çalıştırılmıyor.

Türk Hemşireler Derneği’nin hükümete ve yasama organı TBMM’ye çağrıda bulunduğu hemşirelik mesleğiyle ilgili Türkiye’de çözüm bekleyen sorunlar, 20 maddede şöyle sıralandı:

“1. Hemşire işgücü planlaması yapılmadan, çok sayıda hemşirelik okulu açılması, ihtiyaç ve kapasiteyi aşacak sayıda kontenjan ayrılması.

2. Hemşirelik okullarına öğretim elemanı olarak hemşirelik dışı (hekim, veteriner, biyolog, kimyager vb.) akademisyen ataması yapılması.

3. Hemşirelik okullarına hemşirelik dışı yönetici atanması.

4. Hemşire insan gücü planlamasının doğru ve uygun şekilde yapılmaması, hemşire insan gücünün dengesiz dağıtımı ve yanlış kullanımı nedenleri ile sağlık kurumlarında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, mezuniyet sonrasında ise atama sorunun olması.

5. 100 binden fazla hemşire atama beklerken, hemşire açığı var gerekçesi ile hemşire görev, yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına devredilmesi.

6. Fazla mesai, uzun çalışma saatleri ve aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik yaşanması, işten ayrılmaların ve hemşire devir hızın artması.

7. Sertifikalı hemşirelerin kendi alanlarında çalıştırılmaması.

8. Koruyucu sağlık hizmetlerinde kilit rol oynayan hemşirelerin, okul hemşireliği ve iş sağlığı hemşireliği vb. alanlarda istihdam edilmemesi.

9. Hemşirelik yönetmeliğinde de tanımlanmış olan diyaliz hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği vb. hemşireliğin özel alanlarının yok edilmesi.

10. Hemşireler için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmaması.

11. Liderlik pozisyonlarında hemşirelere yeterince yer verilmemesi ve yönetim pozisyonlarına (bakım hizmetleri müdürlüğü, sorumlu hemşire vb.) hemşirelik kanunu ve yönetmeliğine aykırı olarak liyakat aranmadan ve/veya hemşirelik dışı atamaların yapılması.

12. Bazı hastanelerde bakım hizmetleri müdürlüğünün ortadan kaldırılması ve hemşirelik hizmetlerinin idari hizmetler müdürlüğüne devredilmesi.

13. Hemşirelerin, sağlık çalışanlarının şiddetine maruz kalması ve hastane yöneticilerinin, karar mekanizmalarında sınırlarını aşması, meslektaşlarımız üzerinde güç kullanması ve baskı oluşturması; meslektaşlarımızın siyasi görüş ve yaşam tarzlarından dolayı ayrımcılığa ve etik dışı uygulamalara maruz kalması.

15. Hemşirelik yasası ve yönetmeliğinin işler kılınmaması, mevzuatın hemşirelik yasa ve yönetmeliğine göre düzenlenmemesi.

16. Elli yılı aşkın bir süredir devam eden hemşirelikte lisansüstü eğitimine rağmen, kurumlarda halen uzman hemşirelik kadrosunun olmaması.

17. Hemşirelerin mesleki gelişimleri için yeterince desteklenmemesi.

18. Hemşirelerin insanca yaşamalarını sağlayan ücret politikalarının olmaması, 3.600 ek göstergenin halen verilmemiş olması ve fiili hizmetin geriye dönük uygulanmaması.

19. Türk Hemşireler Birliği’nin kurulması yönündeki tüm çabaların yanıtsız kalması.

20. Hemşirelerin, nitelikli ve güvenli hemşirelik hizmetlerinin sunumuna yönelik taleplerinin, politika yapıcılar, karar vericiler ve yöneticiler tarafından duyulmaması.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
İçişleri Bakanlığı'ndan çay üreticileri için genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan çay üreticileri için genelge
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Diğer Haberler
Sakarya'da taziye evine giden kadın herkese koronavirüs bulaştırdı iddiası

Korkutan iddia! Taziyede herkese koronavirüs bulaştırdı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan çay üreticileriyle ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan çay üreticileri için genelge

Hrant Dink Davası'nda 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hrant Dink Davası'nda yeni gelişme

İş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı

İş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı

HDP-İYİ Parti tartışmasına AK Parti'den açıklama

HDP-İYİ Parti tartışmasına AK Parti'den açıklama

Veliler indirim istedi! Okul yönetimi 11 anaokulu öğrencisini okuldan attı

Veliler indirim istedi! Okul yönetimi 11 anaokulu öğrencisini okuldan attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.