(salı) Mutfakta üniversite ve sanayi iş birliği

Uludağ Üniversitesi’nin Harmancık MYO Aşçılık Bölümü 1. sınıf öğrencileri, İnoksan Akademi’de hem dünya mutfağı yemeklerini öğrendi, hem de özgün sunumlarıyla hünerlerini sergiledi.

Uzun yıllardır Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İnoksan, genç aşçı adaylarını İnoksan Akademi’de ağırladı. İnoksan’ın kendi ürettiği mutfak ekipmanlarıyla kurduğu eğitim mutfağında Eğitmen ve Danışman Aşçı Rıfat Sınmaz eşliğinde dünya mutfağından yemekler yapan öğrenciler, mutfak ekipmanları hakkında bilgi de edindi. Atölye sırasında yemekleri takımlar halinde pişiren gençler, aynı zamanda hız, disiplin ve uyum konusunda uzman bir şeften danışmanlık alma fırsatı buldu. Sunum konusunda da hünerlerini gösteren öğrenciler, günün sonunda Rıfat Sınmaz’dan sertifikalarını aldı.

Uludağ Üniversitesi ile iş birliği protokolünü ilk kez 1997 yılında imzalayan İnoksan, 20 yılı aşkın süredir genç aşçıların kalifiye bir şekilde yetiştirilmesi için üniversite ile birlikte ortak çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz yıl fabrikayı gezen üniversite öğrencilerine, daha sonra U.Ü. Harmancık MYO’da panel düzenlendi. "Mutfak Gereçleri ve Planlaması" konulu panel kapsamında Harmancık’a giden İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, özellikle aşçılık programı öğrencilerine önemli tavsiyelerde bulundu.

Üniversiteden mezun olup mesleğe atıldıklarında ekipmanlara ve mutfağa hakim olmaları için bu yıl yine U.Ü. Harmancık MYO’da bir seminer daha düzenlenmesi planlanıyor.



