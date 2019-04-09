HABER

(salı) Mutfakta üniversite ve sanayi iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:22 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesi’nin Harmancık MYO Aşçılık Bölümü 1.

(salı) Mutfakta üniversite ve sanayi iş birliği

Uludağ Üniversitesi’nin Harmancık MYO Aşçılık Bölümü 1. sınıf öğrencileri, İnoksan Akademi’de hem dünya mutfağı yemeklerini öğrendi, hem de özgün sunumlarıyla hünerlerini sergiledi.
Uzun yıllardır Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İnoksan, genç aşçı adaylarını İnoksan Akademi’de ağırladı. İnoksan’ın kendi ürettiği mutfak ekipmanlarıyla kurduğu eğitim mutfağında Eğitmen ve Danışman Aşçı Rıfat Sınmaz eşliğinde dünya mutfağından yemekler yapan öğrenciler, mutfak ekipmanları hakkında bilgi de edindi. Atölye sırasında yemekleri takımlar halinde pişiren gençler, aynı zamanda hız, disiplin ve uyum konusunda uzman bir şeften danışmanlık alma fırsatı buldu. Sunum konusunda da hünerlerini gösteren öğrenciler, günün sonunda Rıfat Sınmaz’dan sertifikalarını aldı.
Uludağ Üniversitesi ile iş birliği protokolünü ilk kez 1997 yılında imzalayan İnoksan, 20 yılı aşkın süredir genç aşçıların kalifiye bir şekilde yetiştirilmesi için üniversite ile birlikte ortak çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz yıl fabrikayı gezen üniversite öğrencilerine, daha sonra U.Ü. Harmancık MYO’da panel düzenlendi. "Mutfak Gereçleri ve Planlaması" konulu panel kapsamında Harmancık’a giden İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, özellikle aşçılık programı öğrencilerine önemli tavsiyelerde bulundu.
Üniversiteden mezun olup mesleğe atıldıklarında ekipmanlara ve mutfağa hakim olmaları için bu yıl yine U.Ü. Harmancık MYO’da bir seminer daha düzenlenmesi planlanıyor.

(salı) Mutfakta üniversite ve sanayi iş birliği

(salı) Mutfakta üniversite ve sanayi iş birliği

(salı) Mutfakta üniversite ve sanayi iş birliği

PARTNER Bu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor Bu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor
(Özel) Yaralı leyleğe çiftçi şefkati(Özel) Yaralı leyleğe çiftçi şefkati
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, AB-Türkiye KİK Toplantısı’na katıldıMemur-Sen Genel Başkanı Yalçın, AB-Türkiye KİK Toplantısı’na katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 9 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Son dakika! Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine operasyon

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine operasyon

İzmir'de FETÖ operasyonu!

İzmir'de FETÖ operasyonu!

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Marmara'ya sağanak yağış uyarısı! (9 Nisan Salı Meteoroloji hava durumu raporu)

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Antalya'da 3 bin 600 yıllık gemi batığı bulundu

Antalya'da bulundu! Dünyanın en eskisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.