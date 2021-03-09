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Salığın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

09.03.2021 23:47 | Son Güncelleme:
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Salığın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

Antalya’da salıncakta oynadığı sırada boynuna ip dolanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Olay, Antalya’nın Serik ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Antalya’da salıncakta oynadığı sırada boynuna ip dolanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Antalya’nın Serik ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağıoba Mahallesi’nde ailesi serada çalışan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Melek El Ubeyd, bahçede kurulu salıncakta sallanırken bir anda ip boynuna dolandı. Durumu fark eden aile kendi imkanlarıyla küçük kızı Serik Devlet Hastanesine getirdi. Küçük kız burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Küçük Melek’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salığın ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

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