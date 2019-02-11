Salih Bayraktar, Sarıyer için projelerini açıkladı

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Sarıyer için hazırladığı 60’ın üzerinde projesini açıkladı. Projeler arasında ulaşım ve trafik, eğitim ve istihdam, çevre ve yaşam ile kültür, sanat ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlar, tüneller ve tünel otoparklar, teleferik, prestij caddeler gibi konular yer alıyor. Sarıyer’de 4,5 yıldır AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttükten sonra AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı olan Salih Bayraktar, Yeni Sarıyer Vizyonu’nu Maslak TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlenen bir törenle kamuoyuna duyurdu. Projelerde ulaşım ve trafik, eğitim ve istihdam, çevre ve yaşam ile kültür, sanat ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlar, tüneller ve tünel otoparklar, teleferik, prestij caddeler gibi projeler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir mesaj gönderdiği geceye, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Sarıhan, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Fuat Günday, İşadamı Ethem Sancak, Salih Bayraktar’ın ağabeyi, İHA üreticisi Baykar Makina’nın Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Ömer Bayraktar, yeğenleri Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile eşi Kadem Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

Öte yandan Salih Bayraktar konuşmasını bitirdikten sonra sahneye ’Kömür’ isimli köpek sahneye geldi. Bayraktar, köpeği severken ortaya renkli görüntüler çıktı. ’’İmar barışına 4 yıl çalıştık ve netice aldık’’

Tarihi günü 31 Mart’ta taçlandırmak istediklerini belirten Salih Bayraktar, ’’Sarıyer’in susamışlığını hizmet yağmuruna dönüştürmek istiyoruz. Sarıyer’de 10 yıldır bir belediyecilik anlayışı sürüyor. Ben vatandaşlarımıza şunu söylüyorum: Bu yerel seçim, burada Sarıyer’in kazanımlarına bakmak lazım. Seçmenlerimizin, belediyenin imkanlarını kim doğru kullanacak? İsraf etmeden bu kaynakları doğru yönetebilecek kişiyi seçmesi lazım diye düşünüyorum. Seçmenimiz inşallah tercihini bu yönde yapar ve ben yapacaklarına inanıyorum. Sarıyer’de çok güzel işler yaptık. Çok güzel projeler hazırladık. Projeler, çalışılmış ve zaman isteyen projelerdir. İmar barışına 4 yıl çalıştık ve netice aldık. 31 Mart’ta inşallah belediye, AK Parti yerel belediye anlayışıyla buluşursa bu hizmetleri Sarıyer’e kazandıracağız’’ dedi.

’’Sarıyer’in en büyük sorunlarını 4 ana başlıkta topladık’’

Sarıyer’in en büyük sorunlarını 4 ana başlıkta topladıklarını dile getiren Bayraktar, ’’Birinci sorunu mülkiyetti, ikinci sorunu sağlık, üçüncü sorunu ulaşım ve dördüncü sorunu da imardı. İmar barışı yasasıyla mülkiye sorununu çözdük. Sağlık hizmetlerinde yetersiz bir ilçe durumundayken, Cumhuriyet Mahallesi’nde 44 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezini açtık. Bahçeköy Mahallesi’nde ruh sağlığı merkezini açtık. Daha sonrasın da 350 yataklı, 89 yoğun bakım ünitesi ve 15 ameliyathanesi olan İstanbul’un en modern hastanesini Sarıyer’e kazandırdık. Çok kısa bir zamanda bu hastaneyi devreye aldık. Bu kolay olmadı, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, onun çok büyük desteği var. Huzur Mahallesi’nde 770 yataklı Şişli Etfal Hastanesi’nin inşaatı devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde burası hizmete açılacak. Sarıyer, adeta sağlık merkezi haline dönüştü’’ şeklinde konuştu. ’’Vatandaşlarımızı, kanaat önderlerini ve STK’ları dinledik ve projelerimizi bu şekilde ürettik’’

Ulaşım çalışmalarına değinen Bayraktar, ’’Metro, Hacıosman’a kadar geldi. Daha sonra Sarıyer Tüneli, Zekeriyaköy’e kadar çıkacak. Diğer taraftan Ayazağa, Baltalimanı ve Dolmabahçe tünelleri devam edecek. Şuan bu tünelin bir etabı Sarıyer’de inşa edildi. Ayazağa Mahallesi’nin imar planı yoktu, onları çıkarttık. Sarıyer’de imar planı olmayan çok az bir yer kaldı. İnşallah onları da çıkartacağız. Daha sonra vatandaşımızla birlikte istişare edeceğiz. Vatandaşlarımızı, kanaat önderlerini ve STK’ları dinledik ve projelerimizi bu şekilde ürettik. Yani yöneticiliği hep birlikte yaptık. Şeffaf bir belediyeciliği inşallah Sarıyer’e kazandıracağız’’ açıklamasında bulundu.