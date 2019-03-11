Salih Bayraktar, spor camiasıyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Sarıyer'de bulunan spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

İBB Sarıyer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yemek organizasyonuna, Sarıyer'de yer alan spor kulüplerinin başkanları, oyuncuları ile ilçede spora gönül veren isimlerin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez katıldı.

Gençliğe yatırım yapılması gerektiğini anlatan Salih Bayraktar, "Spor gençliği, gençlik bir milleti ayakta tutar. Gençliğe yatırım yapmayan, desteklemeyen, gençliği yanına almayan ülkeler kısa süre sonra durağanlığa teslim olmuştur. Gençliği destekleyen ülkeler ise tarihi yürüyüşlerinde büyük devrimlere öncülük etmiştir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hayallerimiz vardı. Bu hayalleri gerçekleştirmek üzere harekete geçtik." diye konuştu.

Spora çok önem verdiğini vurgulayan Bayraktar, "İlk projem Sarıyer'deki bütün okulların bahçesine spor salonu projesiydi. İki okulda projeyi başlattım, 'AVM yapıyor' dediler hasetlerinden ve projeyi durdurdular. Yürütmeyi durdurma kararı alınınca diğerlerini yapamadık. 10 yılda yapılmış bir tane spor salonu yok. Sarıyer bir sanayi bölgesi değil ama sporun merkezi yapabiliriz. Heybemiz dolu, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Bu tarihi fırsatı umarım hep birlikte doğru değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Salih Bayraktar terör tehlikesine dikkati çekerek, "40 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz. Bizim de nasıl mücadele içinde olduğumuzu iyi biliyorsunuz. Sizlerden ricam, temiz Sarıyer'imizi bu terör örgütünün kirli emellerine bulaştırmayalım." ifadelerini kullandı.

