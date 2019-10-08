"Salih çok cesur bir gazeteciydi"

ADHAM KAKO - Suriye'de Anadolu Ajansı (AA) için habercilik yaptığı sırada terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 4 sene önce yaşamını yitiren Salih Leyla'nın babası Mahmud Leyla, oğlunun cesur bir gazeteci olduğunu söyledi.

AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 9 Ekim 2015'te, Halep kırsalındaki Hıreytan ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Salih Leyla'nın 65 yaşındaki babası Mahmud Leyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden oğluna duyduğu özlem ve sevgiyi anlattı.

Baba Leyla, "Salih'i çok özledik. Oğlum işine çok bağlıydı. Vatan ve toprak aşkı onun her şeyiydi. Oğlum sevdiği AA'da çalışıyordu. Şehidim, arkadaşları ve meslektaşları tarafından çok sevilirdi." dedi.

Salih'in, halkın sesi olmak için gazetecilik yaptığını ifade eden Leyla, "Çok cesur biriydi. Hep cephe hatlarında çalışırdı. Buna arkadaşları da şahit. Suriye’de gazetecilik görevini yaparken, bombalı saldırıda hayatını kaybetti." diye konuştu.