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  4. Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

12.03.2021 23:06 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy’de “metafizik uzmanı" olarak tanınan Salih Memişoğlu ile bir kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çekmeköy’de “metafizik uzmanı" olarak tanınan Salih Memişoğlu ile bir kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde 9 Mart’ta meydana gelen silahlı saldırıda, bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin aralarında alacak verecek olduğu gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Ensar Ö., Bayram Ö., Satılmış G. ve Mehmet G. gözaltına alınmıştı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

1 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Ö.‘nün "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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