Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 9 Mart'ta Alemdağ Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö.'nün yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında alacak verecek olduğu iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 2 oğlu Ensar Ö. ve Bayram Ö. ile akrabaları Satılmış G. ve Mehmet G. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler Mustafa Ö, Mehmet G, Ensar Ö. ve Bayram Ö. tutuklanmaları talebiyle, şüpheli Satılmış G. ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Mustafa Ö'nün "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına, diğer 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.