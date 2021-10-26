Salih Memişoğlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni gelişme

Çekmeköy'de metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun aralarında bulunduğu 2 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Öztürk cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanık Mustafa Öztürk ile maktul Salih Memişoğlu arasında ticari ilişkiden kaynaklı husumet bulunduğunu, sanık Öztürk’ün bu nedenle Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul isimli iş yerine gittiğini hatırlattı. Taraflar arasında tartışma çıktığının belirtildiği mütalaada, sanık Öztürk’ün yaşanan tartışma neticesinde Salih Memişoğlu ile çalışanı Ömer Faruk Zengin'i silahla ateş ederek öldürdüğü, Osman Özgölet'i de ağır yaraladığı anlatıldı. Mustafa Öztürk’ün iş yeri çalışanları Ahmet Haşim Öz, Fatih Gümüş ve Halit Akkaya'ya da silah doğrultarak ateş etmeye çalıştığı belirtildi.

Mütalaada, sanık Öztürk'ün Salih Memişoğlu'na yönelik eyleminden dolayı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istedi. Ömer Faruk Zengin'e yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, Osman Özgölet'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 9 yıldan 15 yıla hapsi talep edildi. Ayrıca, sanık Mustafa Öztürk’ün 3 kişiye yönelik "silahla tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle de 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

4 SANIĞA BERAT TALEBİ

Savcı, hakkında dava açılan diğer 4 sanığın ise Mustafa Öztürk ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerine dair yeterli delil bulunmadığından beraatini talep etti.

OLAYDAN ÖNCE CİMER'E ŞİKAYET ETMİŞ

Tutuklu sanık Mustafa Öztürk savunmasında Çekmeköy’deki bir hayvanat bahçesindeki çay bahçesinin işletmesi için Salih Memişoğlu’yla anlaştıklarını, Memişoğlu’na çok yardım ettiğini fakat bir süre sonra Memişoğlu’yla anlaşamayarak tartışmaya başladıklarını söyledi. Memişoğlu’nun kendine ait işletmesini yıktırdığını, bu nedenle Memişoğlu’nu olaydan önce CİMER’e şikayet ettiğini iddia eden sanık Öztürk, olay günü Salih Memişoğlu’yla görüşmek için Çekmeköy’e gittiğini, Memişoğlu’nun önce kendisiyle görüşmek istemediğini ve sonrasında ofisine çağırdığını kaydetti.

"KARGAŞADA NE OLDU BİLMİYORUM, SİLAH ATEŞ ALDI"

Ofisteki diğer insanların çıkarılması istediğini fakat Memişoğlu’nun kabul etmediğini söyleyen sanık Öztürk, "Benim paramı malımı gasbettin, gururumla oynadın, ben paramı istiyorum’ dedim. Sana verecek bir kuruşum yok, alabiliyorsan al’ dedi. Ne yapayım diye düşündüm, her zaman silah taşırım. Bunu rehin alayım bununla dışarı çıkayım diye düşündüm ancak silah çekecek fırsatım yoktu. Masaya yaklaşıp seri bir şekilde silahı çekip kurdum. Arkadakilerden birisi elime vurunca silah ateş etti. Benim böyle niyetim yoktu, arkamdaki elime vurunca olanlar oldu. Ben sadece rehin alıp kendi canımı kurtarmak için dışarı çıkacaktım. Bunların hepsi üzerime çullandı. Kargaşada ne oldu bilmiyorum, silah ateş aldı. Bir baktım ayağımın altında 2 kişi yatıyor, hayatım bitti. Ben ona istemeyerek ateş ettim, çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mustafa Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Öztürk'ün Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Alanı'na geldiği, aralarında ticari ilişkiden dolayı anlaşmazlık bulunan Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'i silahla öldürdüğü anlatıldı. İddianamede, Mustafa Öztürk'ün Salih Memişoğlu'na yönelik eyleminden dolayı ‘tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, Ömer Faruk Zengin'e yönelik eyleminden dolayı “kasten öldürme” suçundan da müebbet hapsi istendi. Öztürk'ün 4 kişiye karşı işlediği “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mustafa Öztürk'ün çocukları Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün de cinayet eylemine iştirak ettiği gerekçesiyle “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, Mustafa Öztürk'e yardım ettiği öne sürülen Mehmet Güneş ve Satılmış Güneş'in ise “tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme” suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: İHA-DHA

