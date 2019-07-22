Salih Müslüm’ün Kırmızı Bülteni İptal Edildi

Ankara Güvenpark’taki patlama nedeniyle haklarında dava açılan aralarında PYD’nin eski lideri Salih Müslüm ile bazı PKK yöneticilerinin de bulunduğu 144 kişi hakkında INTERPOL tarafından çıkartılan kırmızı bültenler iptal edildi. Daha sonra gönderilen 352 talep de kabul edilmedi.

Ankara Kızılay’da 13 Mart 2016’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin aralarında Suriye’deki PYD’nin eski lideri Salih Müslüm ile PKK yöneticileri Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Zübeyr Aydar, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Şerif Başboğa gibi isimlerin de bulunduğu 156 kişi hakkında dava açıldı.

Haklarında “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", “nitelikli olarak kasten adam öldürmek”, "349 kişiyi öldürmeye teşebbüs", "nitelikli mala zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" gibi iddialarla dava açılan sanıklar Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı.