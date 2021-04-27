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Salih Uçan Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

27.04.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer sezonun yaklaşmasıyla kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi. Trabzonspor ve Galatasaray'ın gündemindeki Salih Uçan Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Salih Uçan Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

Süper Lig'in büyükleri bir yandan şampiyonluk yarışı verirken, diğer yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan için hem Galatasaray hem de Beşiktaş kıyasıya bir rekabet içinde.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Trabzonspor'un da listesine bulunan 27 yaşındaki orta sahanın, Beşiktaş'ın yaptığı 1.1 milyon euroluk teklifi kabul ettiği öğrenildi.

27 yaşındaki Salih Uçan'ı, Sergen Yalçın da kadrosunda görmeyi çok istiyor.

3 GOL, 7 ASİSTLE KARİYER REKORU

Bu sezon Alanya forması altında çıktığı 38 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en fazla skora katkı yaptığı sezonunu geçiren Salih, adeta küllerinden doğdu.

Tecrübeli orta saha, yıldızının parladığı Fenerbahçe ile 67 müsabakaya çıkmış, sonrasında gittiği İtalyan ekibi Roma ile 10, Empoli ile de 14 karşılaşmada görev yapmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Sion takımında 20 maçta forma giymişti. Salih, kulüp kariyeri boyunca 230 mücadelede 14 gol atmayı başarırken, 78 kez milli oldu ve 15 gol kaydetti.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
1.1m Euro para mı . O parayla ev alamazsın . yazık futbolculara. Fakirlik onlara da vurmuş
38 maçta 3 gol 7 asist başarı sayılıyor ligimizin durumunu özetliyor aslında
KARİYER REKORUNA BAK KOMİK.

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