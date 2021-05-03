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Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

03.05.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun Süper Lig'deki yeni takımı belli oldu. İşte Süper Lig devi ile 3 yıllığına anlaşan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin detayları...

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük çekişmeye sahne olurken, takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Süper Lig devleri Salih Uçan'ı paylaşamıyor.Bu sezon Alanyaspor formasıyla 39 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyer rekoru kıran Salih, adeta küllerinden doğdu.

"İLERİYE DÖNÜK PLANLARIM VAR"

İsmi dev takımlarla anılan Salih Uçan geleceği ile ilgili "İleriye dönük planlarım elbette var. Maç maç önüme bakıyorum" açıklamasını yapmıştı.

KULÜPLER PEŞİNDE

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor’da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki oyuncu, 3 büyük kulübün transfer listesinde girdi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Salih Uçan’ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız futbolcunun transferi ile ilgili flaş gelişme yaşandı.Salih Uçan'ın durumuyla ilgili menajeri Koray Uzun "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra İtalya ve İspanya’dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor" demişti.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

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Yıldız futbolcu ile ilgili flaş transfer gelişmesi yaşandı ve bonservisi elinde olan Salih Uçan'ın önümüzdeki sezon forma giyeceği takım belli oldu.Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Beşiktaş, Salih Uçan'la anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu.

TORUNOĞULLARI TRANSFERİ BİTİRDİ

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Bugüne kadar önemli transferlere imza atan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları devreye girerek Salih Uçan'la 3 yıllığına el sıkıştı.Maaşını TL üzerinden alacak olan Salih Uçan, yıllık 8 milyon TL kazanacak. Bu sezon Akdeniz ekibi ile 39 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol attı 7 asist yaptı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
3 gol 7 asist ile süper mi olunuyor?
hayırlı olsun,bizim GS anca pencereden bakar
ne para kazaniyorlar ya masallah da cok degil mi biraz

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