Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük çekişmeye sahne olurken, takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Süper Lig devleri Salih Uçan'ı paylaşamıyor.Bu sezon Alanyaspor formasıyla 39 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyer rekoru kıran Salih, adeta küllerinden doğdu.

"İLERİYE DÖNÜK PLANLARIM VAR"

İsmi dev takımlarla anılan Salih Uçan geleceği ile ilgili "İleriye dönük planlarım elbette var. Maç maç önüme bakıyorum" açıklamasını yapmıştı.

KULÜPLER PEŞİNDE

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor’da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki oyuncu, 3 büyük kulübün transfer listesinde girdi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Salih Uçan’ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız futbolcunun transferi ile ilgili flaş gelişme yaşandı.Salih Uçan'ın durumuyla ilgili menajeri Koray Uzun "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra İtalya ve İspanya’dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor" demişti.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Yıldız futbolcu ile ilgili flaş transfer gelişmesi yaşandı ve bonservisi elinde olan Salih Uçan'ın önümüzdeki sezon forma giyeceği takım belli oldu.Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Beşiktaş, Salih Uçan'la anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu.