"Salih'in seçilmesi bütüncül Irak siyasetine dönüştür"

Seçimi "bütüncül Irak siyasetine dönüş kararı" olarak niteleyen Duman, "Irak'ta yeniden ulusal birlik hükümeti tarzında bir hükümet kurulacak deniliyor. Hem Berhem Salih'in seçilmesi hem de Abdulmehdi'ye başbakanlık verilmesi konusu şunu gösterir; artık Irak'taki siyasi taraflar kriz atlatma kararı almış olarak bütüncül olarak Irak siyasetine dönülme mesajını verdiler." dedi.

Süreç içerisinde Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) dengeleri değiştirmeye çalıştığını belirten Duman, KDP'nin sadece Irak genelinde değil, Kürt iç siyasetinde de rol oynamak istediğinin açık olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kürt bölgesinde de hafta sonunda seçimler yapıldığını anımsatan Duman, şunları söyledi:

"Onlar da bir parlamento oluşturup hükümet kuracaklar. KDP'nin amacı sadece Bağdat siyaseti üzerinden oyun oynamak değil, aynı zamanda Kürt bölgesindeki siyasette etkin rol oynamak. KDP, o nedenle KYB'yi sıkıştırmak üzerine rol izledi. Aynı pozisyonu Kürt bölgesi iç siyasetinde görüyoruz. Ama Irak siyasetinin genel tavrı dengelerin korunması yönünde oldu. Bu karar Irak'ta bütüncül Irak siyasetine dönüş anlamına geliyor."

Hükümetin kurulması sürecinde seçim öncesi yaşanan krizlerin yaşanmayacağını dile getiren Duman, "Cumhurbaşkanı seçildi, krizin büyük bölümü atlatıldı." dedi.

Bu süreçte her bakanlık için gruplardan 5'er aday alınacağını ifade eden Duman, cumhurbaşkanı ve başbakan makamı için karar verildiğini ve yaşanabilecek diğer krizlerin aşılabileceğini savundu.

Duman, "Irak gibi DEAŞ sürecini daha yeni atlatabilmiş, ekonomik ve iç siyasi krizle uğraşan bir ülkede cumhurbaşkanı ve başbakan krizleri aşıldığına göre diğer krizler de daha çabuk aşılacaktır." ifadesini kullandı.