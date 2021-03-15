HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

15.03.2021 20:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Salihli ilçesinde, iki işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Salihli-Gördes yolu Eldelek Mahallesinde meydana geldi.

Salihli'den Gördes yönüne giden Süleyman A.'nın (61) kullandığı işçi servis minibüsü karşı yönden gelen ve içinde yolcu bulunmayan Hakan S. (42) yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı.

4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi trafikte görüntüleri ortaya çıktı4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi trafikte görüntüleri ortaya çıktı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada her iki servis aracının şoförü ile Süleyman A.'nın kullandığı minibüsteki işçilerden N.S. (33), I.A. (30), I.G. (40), M.A.Y. (42), H.A. (37), N.A. (53), M.Ç. (43) ve E.Ç. (36) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Manisa

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Dikkat! Seferler iptal edildi

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.