Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 16.00 sıralarında Salihli-Gördes yolu Eldelek Mahallesinde meydana geldi.

Salihli'den Gördes yönüne giden Süleyman A.'nın (61) kullandığı işçi servis minibüsü karşı yönden gelen ve içinde yolcu bulunmayan Hakan S. (42) yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada her iki servis aracının şoförü ile Süleyman A.'nın kullandığı minibüsteki işçilerden N.S. (33), I.A. (30), I.G. (40), M.A.Y. (42), H.A. (37), N.A. (53), M.Ç. (43) ve E.Ç. (36) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı. (DHA)



