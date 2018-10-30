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Salihli'de korkunç olay! Boşandığı eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 08:16 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi boşandığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi 294.Sokak’ta bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli sanayi sitesinde çalıştığı öğrenilen Özay S.(43), boşandığı eşi Ayşe Özcan’ın (38) işyerine geldi.

TARTIŞMA SONRASI ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Özay S. eski eşi Ayşe Özcan ile önce tartıştı, tartışma büyüyünce yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

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Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan’ı Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ancak 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ayşe Özcan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (İHA)


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kuaför Salihli pompalı tüfek Manisa

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