Salihli'den Silikon Vadisi'ne! Türkiye Melisa Tokmak'ın başarı hikayesini konuşuyor

Silikon Vadisi’nin son dönemde en gözde şirketlerinden biri olan ve 4 milyarlık değere ulaşan Scale'nın bu başarısının arkasında yatan yöneticilerinden biri de bir Türk.

Manisa'nın Salihli ilçesinden çıkarak Silikon Vadisi'ne kadar uzanan bu başarı hikayesinin kahramanı ise 26 yaşındaki Melisa Tokmak.

TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR

Kendi hikayesini gençlere örnek olması için sosyal medya hesabından paylaşan Tokmak, tüm Türkiye'yi gururlandırdı.

SALİHLİ'DEN BAŞLAYAN ZORLU HİKAYE

Salihli'de başlayan zorlu hikayesinin nasıl Amerika'da yönetici olarak devam ettiğini, bu pozisyona gelme sürecini kendi ifadeleriyle anlatan Tokmak'ın başarısı herkese ilham olacak türden.

İşte sosyal medyada paylaşım rekoru kıran o paylaşımlar;

Ben Salihli Manisa’dan Melisa. Stanford'da tam burslu olarak Computer Science okudum (2017 mezunu). Suan Amerika’da Silikon Vadisi’nin en iyi startuplarindan birinde yöneticiyim. Hikayemi paylaşmam hakkında ulaşan çok oldu. Bu da kısaca benim hayat hikayem:

Salihli Manisa’da doğdum büyüdüm. Annem babam hala orada yaşıyor. Küçük bir parfümeri dükkanımız var. Salihli'de herkes birbirini bilir, en sevdiğim anılar sokakta diğer esnaflarla oturup çay içmek ve annem babamla karşımızdaki pideciye gitmek.