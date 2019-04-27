Salihli ilk kez kitap fuarı ile tanıştı

Manisa’nın Salihli ilçesinde ilk kez düzenlenen ve 40 yayınevi ile 20 yazarın davet edildiği kitap fuarı Kipa AVM’de açıldı. Basın sponsorluğunu Sektör Medya’nın üstlendiği kitap fuarı 5 Mayıs’a kadar açık kalırken, Kahraman Tazeoğlu gibi ünlü yazarlar imza günü düzenleyecek. Salihli Kaymakamlığı, Kipa AVM, Kitap Kokusu ve Flipper’in desteklediği basın sponsorluğunu ise Sektör Medya’nın üstlendiği kitap fuarı Kipa AVM’de açıldı. 5 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan fuarın açılışında konuşan Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, kitap fuarı ile ilçede bir ilkin gerçekleştirildiğini söyledi. Kılıç "Çocukları ve Salihlilileri kitapla buluşturup bir ilkin gerçekleştirilmesi bizleri de mutlu ediyor. Stantları gezdik, her türlü çocuk kitaplarından, farklı yayın evlerinden 40’ın üzerinde yayınevi bulunuyor. İmza günleri için değişik yazarlarımız, Türkiye’nin dört bir yanından Salihli’ye gelip okuyucuyla buluşacaklar" dedi. Kaymakam Kılıç "Düzenlenen bu kitap fuarı ile de ilçemizdeki okuyucu sayısı da artmış olacak" şeklinde konuştu. Hem Salihli’nin tanıtımı, hem de kitap sevgisinin tanıtımı adına güzel bir etkinlik olduğunu belirten Kaymakam Kılıç, kitap fuarının düzenlenmesinde katkı sağlayan Sektör Gazetesine, Kipa AVM’ye, Flipper Yayıncılığa teşekkür etti.

"Bol okumalı günler diliyorum"

İlçede ilk defa bir kitap fuarının açılmasının kendileri açısından çok sevindirici olduğunu belirten Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu "Bu anlamda bu fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür edip, katılımcılara bol kitaplı okumalı günler diliyorum" diye konuşurken, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ise "Salihli’de gerçekten ilk kez bir kitap fuarı düzenleniyor. Gördüğümüz kadarı ile çok güzel bir katılım var. Bu fuarın açılmasına destek olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Fuarın açılmasından mutlu olduk"

Salihli’nin eğitim seviyesi bakımından Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna vurgu yapan okuyuculardan Ali Taylan ise "Bu anlamda Salihli, Ege’nin en çağdaş şehirlerinin başında gelmektedir. Salihli’de ilk kez düzenlenen kitap fuarından dolayı bizler kitap okuyucuları olarak çok mutlu olduk. Çünkü bütün yayınevlerini ve kitapları seçme şansımız burada mevcut" dedi. Kitapsever Mustafa Taylan ise "Salihli’de ilk defa bir kitap fuarı düzenleniyor. Bu fuar sayesinde ünlü yayınevlerinin kitaplarına daha kolay bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Salihli’nin tanınmış yazarlarından Gündüz Aydın ise "Salihli’de ilk defa düzenlenen bu kitap fuarı bizim için yerel yazarlar için çok büyük bir fırsat olmuştur. Bu tür fuarlar bilhassa gençlerin ve halkımızın kitap okumalarına çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu fuarların ilerleyen yıllarda da devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.