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  4. Salihli Jandarma 2019 yılını değerlendirdi

Salihli Jandarma 2019 yılını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2019 yılında zehir tacirlerine göz açtırmazken çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirildi.Manisa’nın Salihli ilçesindeki sorumluluk alanında, halkın huzur ve güvenliğin sağlanması adına suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her yıl olduğu gibi 2019 yılında da zehir tacirlerine göz açtırmadı.Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalarda bebek çantasında metamfetamin, toprağa gömülü kaçak içki ele geçirilirken, mısır tarlasına ve çatıdan havalandırma boşluğu açılarak ekilen kenevirler drone ile tespit edilip ele geçirildi.Jandarma ekipleri, geçtiğimiz yıl en zararlı uyuşturucu olarak bilinen metamfetamin ele geçirme rekoru kırdı.

Manisa’nın Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2019 yılında zehir tacirlerine göz açtırmazken çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirildi.
Manisa’nın Salihli ilçesindeki sorumluluk alanında, halkın huzur ve güvenliğin sağlanması adına suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her yıl olduğu gibi 2019 yılında da zehir tacirlerine göz açtırmadı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalarda bebek çantasında metamfetamin, toprağa gömülü kaçak içki ele geçirilirken, mısır tarlasına ve çatıdan havalandırma boşluğu açılarak ekilen kenevirler drone ile tespit edilip ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, geçtiğimiz yıl en zararlı uyuşturucu olarak bilinen metamfetamin ele geçirme rekoru kırdı. Ekipler, 1 kilo 385 gramı bebek çantasında olmak üzere toplam 2 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirdi.
Ekipler, 2019 yılında Hint Keneviri ekenlere de göz açtırmadı. Jandarma ekipleri toplam 4 bin 680 kök Hint keneveri ele geçirdi. Jandarma ekipleri, mısır tarlası ve çatıdan havalandırma boşluğu açılarak yetiştirilen kenevirleri drone tespit etti. Jandarma ekipleri ayarıca bin 544 gram esrar ve 15 ekstasy hap ele geçirdi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içkinin önüne geçmek için operasyonlarını 2019 yılında sürdürdü. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda birçoğu toprak altında gömülü olmak üzere toplam 7 bin 820 litre şarap, bin 780 litre rakı ve 15 litre viski ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, 1’nci derece sit alanı ilan edilen Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes Antik Kenti ile Bintepeler mevkisinde kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı. Birçok kazı malzemesine el koyan ekipler, ayrıca Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ele geçirdi.

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