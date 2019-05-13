HABER

Salihli Odun Köfte'nin lezzeti için meşe odunu şart

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinin sevilen lezzelerinden odun köfte, 109 yıldır nesilden nesile aktarılıyor.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinin sevilen lezzelerinden odun köfte, 109 yıldır nesilden nesile aktarılıyor. Dördüncü kuşak olarak bu lezzeti ilçede yaşatmaya devam eden Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Fatih Azak, sadece meşe odunuyla yapılan özel pişirme metodunun Salihli'nin odun köftesini diğer köftelerden ayırdığını söyledi. Salihli'nin coğrafi işaret belgeli, sevilen lezzelerinden odun köfte, 109 yıldır nesilden nesile aktarılıyor. Bu lezzet şimdilerde ilçedeki 15'i aşkın iş yerinde yüzlerce kişiye ekmek kapısı olmuş durumda. Salihli Odun Köfte, Türk Patent Enstitüsü tarafından "Pişmiş köfte, yaklaşık 7 santimetre boyunda, 1.5 santimetre enindedir. Rengi kahverengimsi, köfte rengindedir. Yağlı görünümü yoktur. Lezzeti kendine özgü, karakteristiktir, güzel bir lezzettedir. Kolayca çiğnenebilen, ideal köfte dokusuna sahiptir. Ağızda hissedilen yoğun, iyi bir sululuğu vardır" diye tanımlanıyor. DEDELERİ BULGARİSTAN'DAN GETİRDİ Salihli'de odun köftenin ilk olarak 1910 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden dedesi İbrahim Usta (Azak) tarafından yapıldığını belirten Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Fatih Azak, Salihli'ye gelenlerin bu lezzetin tadına bakmadan ayrılmadığını söyledi. Azak, dedesi ve ailesinin Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde öğrendikleri odun köfteyi Salihli'de geçimlerini sağlamak için denemeye başladıklarını, o günden bu yana da Salihli'de yapımının devam ettiğini kaydetti. Dördüncü kuşak olarak bu lezzeti Salihli'de yaşatmaya devam ettiğini belirten Azak, 'Salihli Odun Köfte artık bir marka oldu. Coğrafi işaret belgesi de mevcut' dedi. 'MEŞE ODUNUNUN AROMASINI ALMASI ŞART' Salihli Odun Köfte'nin yapımındaki incelikleri de anlatan Azak, şöyle konuştu: "Odun köfte doğal beslenmiş kuzu etinden yapılmaktadır. Makinede çekerek kıyma haline gelen kuzu etini un ve az tuz ile yoğuruyoruz. Daha sonra elimizle şekil verip, metal şişlere diziyoruz. Daha sonra meşe odunun bol ateşinde kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Odun köftesinin pişirilmesinde meşe odunu olmazsa, olmazlardan. Bu özelliğiyle de diğer köftelerden ayrılır. Köftenin meşe odunun aromasını alması şart. Gerek hazırlanışı gerekse pişirilmesi nedeniyle emek isteyen bir lezzet. Bu nedenle de Salihli'den başka hiçbir yerde bulamazsınız." Salihli Odun Köfte'nin tadına mutlaka bakılması gereken lezzetler arasında geldiğini belirten Uğur Sarıoluk da, "Salihli Odun Köfte'nin ünü tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. Bizler de markalaşmış bu lezzeti, severek yiyoruz" dedi. MALZEMELER VE YAPILIŞI Malzemeler: Koyun ya da kuzu kıyması, 20 gr tuz, 20 gr un Yapılışı: Kıyma, un, tuz karıştırılarak iyice yoğrulur. Şişlere sarılarak elle düzeltilir. Odun ateşinde pişirilerek dilimlenmiş domates, kıyılmış soğan ve maydanozla servis yapılır.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeğiBüyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği
Kırkağaç'ta 4.3'lük depremin artçıları sürüyorKırkağaç'ta 4.3'lük depremin artçıları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İstanbul zirvesi!

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Öğretmenin Karadeniz usulü bidon teknesi

Gören şaşıp kalıyor! Balığa bidonla çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.