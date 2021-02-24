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Salihli OSB modern binada ilk toplantısını yaptı

24.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Şubat ayı toplantısı, OSB’ye kazandırılan yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.Salihli OSB İdari Hizmet Binasında yapılan toplantıya, Manisa Vali Yardımcısı H.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Şubat ayı toplantısı, OSB’ye kazandırılan yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.
Salihli OSB İdari Hizmet Binasında yapılan toplantıya, Manisa Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Salihli Belediye Başkanı ve Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda’nın yanı sıra, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Karaca, Basri Ersoy ve OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı.
İdari ve mali konuların görüşüldüğü toplantıda, Salihli OSB Kasım-Aralık ayları ve 2020 yılı işletme raporu hakkında bilgilendirme yapılarak gündeme alınan konular görüşüldü.
Salihli OSB’ye kazandırdıkları modern hizmet binasında ilk toplantıyı yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, “Aldığımız kararların hayırlı olmasını dilerim. Salihli OSB, başlattığımız çalışmalarla sektöründe öncü büyük firmalardan ve iş insanlarımızdan büyük talep alıyor. 2. Etaptaki fabrikalar bitme noktasına geldi, şimdiden 3. Etap için çalışmalara başladık” dedi.

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