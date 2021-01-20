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Salihli polisi suçlulara göz açtırmıyor

20.01.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Salihli ilçesinde suçla mücadele kapsamında çalışmalarıyla takdir toplayan Salihli polisi, suçlulara göz açtırmazken, aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan suçluları yakalanmaya devam ederken, çalışmalar kapsamında 7 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde suçla mücadele kapsamında çalışmalarıyla takdir toplayan Salihli polisi, suçlulara göz açtırmazken, aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan suçluları yakalanmaya devam ederken, çalışmalar kapsamında 7 şahıs kıskıvrak yakalandı. Ekipler hakkında çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 5 yıl, 6 ay, 20 gün cezası bulunan T.Ç. (24), hırsızlık ve parada sahtecilik suçundan 4 yıl, 2 ay hapis cezası bulunan K.G. (22), büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 4 yıl, 2 ay hapis cezası bulunan M.D. (19), hükümlü ve suçlunun kaçması suçundan 25 gün hapis cezası bulunan U.G. (36), ailenin korunması hükümlerine uymamak suçundan 5 gün hapis cezası bulunan R.A. (39) ile tehdit suçundan aranan S.Ü. (19) ve sarkıntılık suçlarından aranan T.A.(20) yakalandı.
Yakalanan T.Ç., K.G., M.D., U.G. ve R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, S.Ü. ve T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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