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Salihli’de 319 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 16:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 319 litre sahte rakı ve viski ele geçirildi.

Salihli’de 319 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 319 litre sahte rakı ve viski ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, boş ikamette sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Akın Ö.(33), Salih S.(33), Yusuf B.(42) ve Mehmet Ö.(45) isimli şahısların imalathane olarak kullandıkları boş ikamette arama kararına istinaden arama yaptı. Yapılan aramada 301.5 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski, 2 şişe bandrolü ve 2 şişe bandrolsüz viski, 41 şişe anason aroması ile sahte alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliye, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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