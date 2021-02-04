Salihli’de 4 saatlik ’huzur ve güven’ uygulaması

Suç unsurları ve suçlularla etkin ve kararlı bir mücadele yürüten Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 166 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 698 araç kontrol edilirken, bin 735 kişi sorgulandı.

İlçede huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında etkin ve kararlı mücadele sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde emniyet, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden bağlı ekiplerin de destek verdiği denetime 166 personel katılırken, denetimler 4 saat sürdü. 12 ekibin katılımı ile belirlenen noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, araç sürücülerin ehliyeti, yolcuların ise kimlikleri ve GBT’leri kontrol edildi.

Yapılan uygulamalar kapsamında bin 735 şahıs sorgulanırken araması bulunan 10 şahıs yakalandı. Sorgusu yapılan 698 araçtan da 61’ine 77 bin 406 lira cezai işlem uygulandı. 6 aracın trafikten men edildiği uygulamada 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

