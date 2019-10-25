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Salihli'de çaldılar, Aydın'da yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

MANİSA'ın Salihli ilçesinde, otoparktaki otomobilin camını kırıp, içinde 10 bin lira bulunan çantayı çaldıkları ileri sürülen 5 kişi, polis tarafından aynı gün Aydın'da yakalandı.

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'ın Salihli ilçesinde, otoparktaki otomobilin camını kırıp, içinde 10 bin lira bulunan çantayı çaldıkları ileri sürülen 5 kişi, polis tarafından aynı gün Aydın'da yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Salihli'nin Zafer Mahallesi'ndeki otoparkta dün sabah bir otomobilin kelebek camı kırılıp, içinde 10 bin lira bulunan çanta çalındı. Otomobilin sahibi, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, otopark ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kullandığı otomobil tespit edildi. Polis, 5 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) Aydın'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine burada yoğunlaşan polis, operasyon düzenleyip, şüphelileri aynı gün akşam gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, Salihli'deki otomobilden çaldıkları 10 bin lira ele geçirildi. Para tutanakla sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler Ç.O., C.K., O.G., H.Ç. ve T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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