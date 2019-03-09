HABER

Salihli'de CHP seçim minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, CHP'nin seçim minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Salihli'de CHP seçim minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, CHP'nin seçim minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Durasıllı Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. (28) yönetimindeki 45 AAG 462 kamyonet ile M.T. (23) yönetimindeki 45 LF 006 plakalı, CHP'nin seçim minibüsü çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile CHP'nin parti aracında bulunan, yaşları 18 ila 29 arasındaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Rize'de kayıp 2 liseli aranıyorRize'de kayıp 2 liseli aranıyor
Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri tutuklandıÇocuklarıyla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.