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Salihli’de çifte kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 19:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü ve 1.Kuru Üzüm Şenliği düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.
Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşü Atatürk Caddesi’nde son buldu. Kortej yürüyüşüne protokol üyeleri katılırken, öğrenciler ise ellerinde üzüm ile ilgili dövizler ve dev Türk Bayrağı taşıdı.
Kurtuluş Günü ve Kuru Üzüm Şenliği kapsamında Atatürk Caddesi’nde 2 gün açık kalacak olan fotoğraf sergisi, el sanatları ve ile şair ve yazar imza stantlarının açılışı yapıldı. İlçe Müftüsü Adem Karakelebek’in yaptığı duanın ardından stantların açılışını ise Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, siyasi parti temsilcileri, kuru üzüm komitesi üyeleri ve davetliler katıldı. Protokol üyeleri daha sonra stantları gezdi.
Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl kutlama programı yarın saat 10.30 Şehitlik Anıtı’nda gerçekleştirilirken, törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunulacak. Mehteran gösterisi, Türk Yıldızları Selamlama Uçuşu ve Atlı Kortej Geçişi ile son bulacak. Kutlamalar kapsamında Atatürk Caddesi’nde Oğuzhan Öz ve Derya Uluğ konseri gerçekleştirilecek.

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama

Salihli’de çifte kutlama
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