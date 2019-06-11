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Salihli'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 08:05 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 3 çocuk annesi Fatma Akkaya (63), evinde ölü bulundu.

Salihli'de cinayet

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 3 çocuk annesi Fatma Akkaya (63), evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Akkaya'nın vücudunda darp izlerinin olduğu belirlendi.
Kurtuluş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Akkaya'dan bir süredir haber alamayan yakınları, şüphelenip evine gitti. Yakınları içeri girdiklerinde Akkaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Akkaya'nın vücudunda darp izlerinin olduğunu belirledi. Ekipler, evin dağınık olduğunu, fakat herhangi bir değerli eşya alınmadığını tespit etti.
Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan Akkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.

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Salihli'de cinayet

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