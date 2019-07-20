Salihli'de domates hasadı başladı

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesindeki 13 bin dekar alanda ekimi yapılan salçalık domateslerin hasadına başlandı. Ürünün fabrikalara ulaşmasıyla, salça ve ketçap fiyatlarının düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Türkiye'nin önemli domates üretim merkezlerinden Salihli Ovası'nda salçalık domatesin ilk hasadı, Yeşilova Mahallesi'nde yapıldı. Üretici Hüseyin Ergil tarafından yetiştirilen ürünün ilk hasadına, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da katıldı. Hasat öncesi, sezonun bereketli olması için kurban kesildi. Salihli Ovası'nda geçen sezona göre salçalık domates ekiminin neredeyse iki katına çıktığına dikkat çeken Yalvaç, "Geçen yıl 7 bin dekar domates ekimi yapılırken bu yıl Salihli Ovası'nda 13 bin dekara domates ekildi" dedi. Marketlerdeki salça ve ketçap fiyatlarının geçen yılkı ürün rekoltesinin düşük olmasından dolayı yüksek olduğunu belirten Yalvaç, "Salihli Ovası'ndan yapılacak domates hasadı, fabrikalara ulaşacak. Bu elde edilen verimden sonra market ve bakkallardaki salça ve ketçap fiyatları düşer. Tüm vatandaşlarımız en güzel, en tatlı ve lezzetli salça ve ketçapları daha ucuz fiyata alıp, afiyetle yerler" diye konuştu.

ÜRETİCİ VE TÜCCAR MEMNUN DEĞİL

Tüccar Doğan Dinçel ise, "Salçalık domateste hasat başladı. Ancak fabrikalar alım konusunda bir adım atmıyor, hep geri adım atıyor. Şu an hasadın başlamasına rağmen fabrikalarının kapılarını açmayıp, üretime geçmiyor. Dolayısıyla da üreticimiz sorun yaşıyor" dedi. Maliyetlerin yüksek, fiyatların ise düşük olduğunu vurgu yapan Dinçel, "Üreticimizin kazanması için, hep yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ürünün tarlada kalmaması için mücadele ediyoruz. Sezonun yeni yeni başlıyor olmasına rağmen domates fiyatları şu an kilogramda 42-43 kuruş bandında yer alıyor. Bir dekar domatesin maliyeti 4 bin lirayı geçiyor. Üreticimiz fiyat konusunda çok mağdur durumda" dedi.

100 dekar salçalık domates ektiğini belirten üretici Hüseyin Ergil ise, "Dekar başına 10 ton verim var ama fiyatlardan memnun değiliz. İnşallah bundan sonra fiyatlar iyi olur ve üreticinin yüzü güler" diye konuştu.

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