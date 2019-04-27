Salihli'de ilk kez açılan kitap fuarına yoğun ilgi

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde ilk kez düzenlenen kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaymakamlık, yerel bir gazete ile bir zincir marketin işbirliğiyle, 40 yayınevi ve 20 yazarın katılımıyla ilçede ilk kez kitap fuarı açıldı. Fuarın açılışına Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ın yanısıra çok sayıda kitap tutkunu katıldı. Fuar 5 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Açılışta konuşan Kaymakam Kılıç, "Çocukları ve Salihlilileri kitapla buluşturup bir ilkin gerçekleştirilmesi bizleri de mutlu ediyor. Stantları gezdik. Her türlü çocuk kitapları var, 40'ın üzerinde yayınevi bulunuyor. İmza günleri için değişik yazarlarımız, Türkiye'nin dört bir yanından Salihli'ye gelip okuyucuyla buluşacaklar" dedi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Güven Akça da yoğun ilginin memnuniyet yarattığını kaydetti.