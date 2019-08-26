Salihli'de JES eylemine müdahale: 26 gözaltı

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline (JES) karşı düzenlenen eyleme, güvenlik güçleri müdahale etti. 26 eylemci gözaltına alınırken, atılan gazdan etkilenen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile 1'i vücuduna taş isabet eden, 2'si gazdan etkilenen 3 asker hastaneye kaldırıldı.

Özel bir enerji firması tarafından Salihli'nin Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki 76 dekarlık bir alana 19.5 MW kapasiteli bir JES kurma çalışmaları tepki çekti. Bölgede, JES'e karşı olanlar, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde, santralin yapılacağı alanın önünde sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. JES istemediklerini haykıran eylemcilerin sayısı, 200 kişiyi aştı. CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da protestocu gruba destek verdi. Jandarmaya destek için bölgeye, polis ekipleri de sevk edildi. Ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da bölgede hazır bekletildi. Güvenlik güçleri topluğa, 30 dakika arayla eylemi sonlandırması için 3 kez dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıları dinlemeyen grup dağılmayınca, saat 12.30 sıralarında topluluğa müdahale edildi. Eylemcilerden 26'sı gözaltına alındı. Ayrıca CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile 2 asker gazdan etkilendi, 1 asker ise vücuduna isabet eden taşla yaralandı. 3 asker ile Milletvekili Bekir Başevirgen, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.